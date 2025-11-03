Bellazzini: "Orgoglioso dei ragazzi!. E’ mancato solo di metterla dentro"

I tre punti non sono arrivati, ma il mister della Robur, Tommaso Bellazzini (nella foto), si è detto "orgoglioso" della sua squadra. Perché il Siena ha giocato "ancora una volta, con coraggio, con sicurezza, con lo spirito di correre senza la palla e di aggredire l’avversario fino al 90’. "Ci è mancato soltanto di spingere la palla dentro – ha commentato, con amarezza –. Sono dispiaciuto per i ragazzi che hanno sfoggiato una prestazione di spessore, con personalità e carattere straordinari, contro una squadra costruita per vincere il campionato. E’ stata da parte loro una prova di altissimo livello. Ma in questo tipo di partite, contro questo tipo di avversario, se hai occasioni nitide, devi trasformarle, altrimenti non vinci mai. E noi abbiamo avuto due-tre occasioni clamorose".

"Non so perché non riusciamo a concretizzare, non ho la sfera di cristallo – ha proseguito l’allenatore bianconero –, probabilmente ci manca il giusto cinismo, la giusta freddezza. Mi auguro che presto il trend cambi, anche se ormai lo diciamo da un po’. Di sicuro se vogliamo disputare un certo tipo di campionato, dobbiamo riuscirci".

Avversario tosto, il Prato, come da previsioni. "Sono venuti qua per arginarci – ha commentato Bellazzini – e me lo immaginavo. E lo hanno fatto con giocatori di assoluto livello, che hanno messo in campo tutta la loro fisicità. E questo dà ancora più valore alla nostra prova". Con il rientro di Nardi e Tosini, si è ampliato il ventaglio di scelte a disposizione del mister. "Rispetto alla partita con il Ghiviborgo, abbiamo cambiato cinque undicesimi – ha affermato –, il livello si è alzato: la competitività, dal punto di vista dell’organico, è importante. Come sarà importante avere tutti i ragazzi il più pronti possibile, per il prosieguo del campionato".

"Menghi – ha aggiunto –? Ha disputato una partita estremamente positiva. E’ in grande crescita, venendo da un lungo infortunio. Ha ampi margini di crescita e questo, nei suoi confronti, è un grande attestato di stima. Può essere un giocatore decisivo, già oggi in certi frangenti lo è stato".

Bellazzini, durante la partita, ha chiesto l’incitamento del Franchi. "Come ho detto dal giorno della mia presentazione – ha chiuso il mister bianconero –, è importante essere un tutt’uno: è con il sostegno dei tifosi che si vincono le partite. Ho cercato di coinvolgerli perché so che possono essere un elemento fondamentale".