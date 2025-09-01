Bellazzini: "Sono contento, passi in avanti". Barontini: "Nella ripresa segnali di crescita"

Il tecnico del Siena, Tommaso Bellazzini (nella foto) dopo la gara di ieri contro il Poggibonsi al Franchi si dice molto soddisfatto di quanto visto in campo da parte dei suoi, protagonisti di un ottimo inizio e di alcune giocate discrete.

"Sono contento – dice l’ex allenatore del Ghiviborgo - si sono visti passi in avanti evidenti rispetto alle ultime uscite. Sono davvero molto soddisfatto della prima mezzora quando meritavamo di essere avanti di due gol secondo me ed invece immeritatamente ci siano trovati sotto di un gol al primo tiro concesso. Principi di gioco, aggressione alta, intensità: nel primo tempo abbiamo fatto tutto questo molto bene. Nel secondo invece meno anche perchè tatticamente non abbiamo risolto un problema dopo che loro avevano cambiato qualcosa. Siamo stati quindi meno fluidi ma ci sta. I passi in avanti sono stati evidenti". Alla prestazione è seguito per questa volta il risultato. "Il risultato però non deve condizionarci – prosegue - nel bene e nel male ma siamo contenti perché ovviamente porta fiducia e consapevolezza. Non è questione fisica però quello che si è visto nel secondo tempo, intendo le difficoltà, ma solo tattica. Loro hanno trovato alternative a nostro gioco e noi non abbiamo ancora gli strumenti tattici per risolvere tutti i problemi che avversari bravi come il Poggibonsi ti possono mettere di fronte a gara in corso. È normale adesso, siamo solo all’inizio. Ma la prestazione nel complesso è stata buona, abbiamo tenuto bene la palla tutta la partita. Ripartenze subite? Attacchiamo in spazi piccoli e difendiamo in spazi grandi. Il nostro stile di gioco è questo. Normale che dovremo diventare più bravi a concedere sempre meno ripartenze ai nostri avversari e così rischiare di meno". Nota decisamente meno lieta sono gli infortunati. "Contro il Cittadella Modena avevamo fuori due portieri, oggi due centravanti visto che era già out Giannetti. Non siamo stati fortunati ma sono contento per la gara che ha fatto Noccioli da falso nove. Ha dimostrato che è una opzione per il futuro e che tutti i ragazzi sono molto disponibili. Menghi? Ha avuto un fastidio al polpaccio, non lo abbiamo rischiato. Mercato? Abbiamo terminato la rosa i termini numerici, ci mancava un trequartista dopo l’addio di Boccardi e un difensore perché dietro eravamo corti. Sono due elementi di prospettiva e qualità, che dovranno essere messi nelle condizioni di adattarsi al nostro gioco ma sono fiducioso".

g.d.l.