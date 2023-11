"Bello vedere la Samb lassù, non era scontato"

SAN BENEDETTO

Ritrovata la vittoria in casa (contro il Riccione) e riconquistata la testa della classifica, la Samb, ora, è concentrata sulla trasferta di Monterotondo. "Siamo contenti di aver vinto davanti al nostro pubblico, se lo meritava – ha detto il ds rossoblù De Angelis -. E’ un bel momento della stagione, fa piacere stare più in alto possibile, non era scontato, ma siamo solo all’inizio, è ancora tutto in gioco, l’importante è continuare a lavorare, rimanere lì e essere constanti". Che gara sarà quella con il Real Monterotondo? "Troveremo uno scenario del tutto diverso, sarà una gara diversa, giocheremo su un campo sintetico piccolo tanto è che il settore ospiti conta solo 90 posti. Ci imbatteremo in una squadra sicuramente aggressiva che ci metterà in difficoltà, come tutte le formazioni romane ha qualità, anche se poi non sono costanti. Noi, comunque, come sempre, ce la giocheremo cercando di ottenere il massimo". Il Real Monterotondo è terzultimo con 7 punti, frutto di 2 successi, un pareggio e 4 sconfitte. Uno dei due successi lo ha ottenuto battendo L’Aquila (una delle pretendenti alla vittoria del campionato), tra l’altro fuori casa (2-3). "Sì, questa squadra ha battuto una formazione come L’Aquila fuori casa, ma anche nell’ultimo turno, ha perso contro la Vigor Senigallia giocando bene. E’ una formazione che ha qualità, dovremo noi stare attenti e essere bravi a calarci subito nel tipo di gara che sarà". Anche perché, ora, la Samb dovrà saper approfittare dei prossimi quattro turni dove incontrerà Real Monterotondo, Termoli, Notaresco e Matese, sulla carta più abbordabili (anche se il Notaresco in realtà al momento è un punto sopra a L’Aquila), per fare punti, prima di imbattersi nel trittico di gare che la vedrà incrociare i tacchetti con le favorite del campionato, quindi Chieti, L’Aquila e Campobasso? "Sulla carta è così ma questo campionato è strano, L’Aquila domenica scorsa ha perso a Tivoli, il Notaresco sta facendo molto bene, i valori non si sono ancora delineati, noi dobbiamo ragionare di domenica in domenica". Si è fermato di nuovo Paolini, il mister sarà costretto a rivoluzionare il 4-3-3 o a cambiare modulo? "Avevamo puntato su questo centrocampo, gli infortuni purtroppo fanno parte del campionato, speriamo sia di lieve entità, ma noi dobbiamo essere bravi ad adattarci a tutte le situazioni, quindi nessun alibi". Paolini deve ancora sottoporsi ad accertamenti, quindi le sue condizioni sono ancora tutte da valutare ma non ci sarà sul pullman per Monterotondo.

s. v.