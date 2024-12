Bellucci, Fermani e Alessandroni rispondono alla doppietta di Cialini. L’Osimana va sotto di due gol, poi ribalta l’Atletico Mariner

Atletico Mariner

2

Osimana

3

ATLETICO MARINER: Amato, Panza (41’ st Lalaj), Fabi Cannella, Ambanelli, Aliffi, Sosi (46’ st Bonifazi), Verdesi, Picciola (36’ st Salvatelli), Cialini, Napolano, Liberati (28’ st Ricci). All. Puddu.

OSIMANA: Santarelli, Falcioni, Marchesini, Borgese (22’ st Calvigioni), Patrizi, Bellucci (36’ Mosquera), Triana (17’ st Buonaventura), Bambozzi (17’ st Micucci), Alessandroni (36’ st Mafei), Minnozzi, Fermani. All. Labriola.

Arbitro: Crincoli di Ascoli.

Reti: 11’ e 26’ Cialini, 30’ Bellucci, 45’+2’ Fermani, 35’ st Alessandroni.

Cocente delusione per l’Atletico Mariner che si fa raggiungere e superare dall’Osimana. Padroni di casa che partono subito all’attacco e dopo aver impegnato Santarelli con una punizione di Napolano, al 11’ sbloccano la gara con Cialini che appoggia in rete una spizzata di Liberati su corner di Napolano. La replica ospite con una botta di Borgese da fuori area deviata in corner da Amato. Al 26’ il raddoppio dei padroni di casa: imbucata di Napolano per Cialini che controlla e beffa con un pallonetto Santarelli in uscita. Neanche il tempo di gioire che l’Osimana accorcia le distanze: respinta di Amato su tiro di Minnozzi, raccoglie Bellucci che deposita in rete. Nel recupero ecco il pareggio: Fermani ben pescato in area fredda Amato.

La ripresa vede inizialmente un sostanziale equilibrio tra le due squadre, anche se con il passare dei minuti l’Osimana si fa pericolosa, prima con un diagonale di Alessandroni e quindi con Minnozzi che direttamente da punizione centra la traversa. Al 28’ Cialini per i locali ha la palla del vantaggio, ma calcia alto da buona posizione, mentre alla mezzora un recupero straordinario di Sosi, chiude la strada a Minnozzi lanciato a rete. Al 34’ st arriva la rete decisiva: contrasto in area tra Alessandroni e Picciola, per l’arbitro è calcio di rigore. Dagli 11 metri è lo stesso Alessandroni a fare centro. Finale con l’Atletico Mariner in forcing, ma l’organizzata difesa ospite regge l’urto.