Belluomini e le 100 in bianconero: "Felice di giocare per la mia città"

Ha fatto 100 (presenze) con la maglia del Viareggio Cosimo Belluomini, duttile classe 2000 impiegabile sia da terzino destro sia da mezzala. In questa stagione si è specializzato soprattutto negli assist, sfornando un sacco di cross al bacio dalla destra con cui i suoi compagni sono andati a nozze a centro area. Mercoledì, nel match vinto in casa 3-0 dal Viareggio col Dicomano, ha tagliato il traguardo della tripla cifra a livello di gettoni di presenza... venendo anche giustamente celebrato dalla tifoseria ultras viareggina che gli ha dedicato un bello striscione.

Cosimo, nonostante la giovane età sei già a 100 presenze col Viareggio. Questo che emozioni ti dà?

"Me ne dà tante e belle di emozioni. Anche perché la giornata è coincisa col nostro ritorno alla vittoria dopo la sconfitta di Larciano e farlo davanti al nostro pubblico, che mi ha persino tributato uno striscione personale, mi ha fatto davvero tanto piacere".

Quanto ci tieni a questo traguardo individuale?

"Io ci tengo tantissimo al Viareggio. Oltre ad essere la squadra della mia città e per cui faccio il tifo fin da bambino è anche quella in cui sono cresciuto calcisticamente. Ora ho 23 anni e dalla prima partita in bianconero è già passato un po’ di tempo (era il 2018 quando esordì in Serie D contro il GhiviBorgo nella stagione in cui alla guida del “fu” Viareggio 2014 c’era l’allenatore Luigi Pagliuca, ndr). A questa società gli devo molto perché ha sempre creduto in me, anche quando ho avuto periodi meno buoni di adesso. Quindi sono veramente contentissimo. Questo traguardo lo aspettavo e lo bramavo da tempo".

E a chi lo dedichi?

"Alla mia famiglia, ai miei amici e ai miei compagni di squadra".

Con la situazione di classifica attuale... il campionato lo può perdere solo il Viareggio?

"Siamo in una fase decisiva del campionato e molto delicata per cui adesso è molto importante non sbagliare nulla, dalla preparazione alle partite agli approcci fino alla conduzione delle gare nei 90 minuti. Bisogna vincere queste prossime 4 o 5 partite che ci aspettano così da non dare speranze agli avversari che ci inseguono. Ci attende un mese di marzo parecchio impegnativo e con incontri ravvicinati dato che abbiamo anche i due recuperi da dover fare. Questo rush finale è stimolante... e noi non vogliamo sbagliarlo".

Terzino o mezzala: che ruolo preferisci?

"Va bene tutto, basta giocare. Però se proprio me lo chiedi (ride, ndr) ti dico che preferisco fare il braccetto di centrocampo. Ma dove mister Santini mi mette io sto e cerco sempre di dare il massimo per il bene della squadra".

Simone Ferro