Belvedere e Invictasauro: strategie e conferme per la nuova stagione calcistica

Il Belvedere riparte dalle solide basi che gli hanno fatto vincere la Promozione. La società della famiglia Clementini, prossima al salto nel torneo di Eccellenza, si è messa subito a lavoro confermando direttore sportivo e allenatore. Nicola Brezzi sarà ancora il ds della squadra, e con lui ci sarà ancora Nicola Giallini, tecnico grossetano che ha vinto il campionato. E la società ha già confermato alcuni giocatori. Faranno ancora parte della rosa l’attaccante Enzo Tantone, il capitano Giulio Faenzi, Leonardo Blanchard, Simone Pecciarini, Matteo Fregoli e William Consonni. Tra le uscite al momento si registra quella del fantasista Costanzo, mentre sarebbe quasi fatta per l’acquisto di Capoduri (classe 2007) di proprietà dello Spezia e che nell’ultimo campionato ha vestito la casacca dell’Us Grosseto.

Sul fronte impianto sportivo per disputare le gare non ci sono ancora conferme ufficiali dei soggetti interessati, anche se l’idea ed il sogno di giocare al "Carlo Zecchini" naturalmente rimane.

Michele Cinelli (nella foto) sarà il nuovo allenatore dell’Invictasauro. La prima squadra del club grossetana, che si è salvata nel torneo di Promozione, riparte da un allenatore esperto e capace. Cinelli lo scorso anno era a Montalcino e già verso la fine del torneo scorso si era sparsa la voce di un suo ritorno a Grosseto. Intanto si muovono sul mercato il presidente Paolo Brogelli e il dg Giuliano Dragoni in cerca di elementi per rinforzare la rosa dopo la salvezza ottenuta passando dai playout.

In arrivo ci sarebbe Scalabrelli, e (per lui si tratterebbe di un ritorno), mentre trattative in corso ci sarebbero anche per un altro pezzo importante come Sacchini. Entrambi i giocatori quest’anno hanno vestito la maglia del Fonteblanda. Nessuna conferma invece per i rumors che davano Nunziatini in partenza, in quanto il forte numero uno dovrebbe rimanere a difendere i pali dell’Invictasauro.