Belvedere, tris e vittoria. Sestese "spazzata via"

Il Belvedere riparte con un tris e riprende il sorriso. Archiavata la batosta di Viareggio della terza giornata, la formazione di Nicola Giallini, nella quarta giornata di Eccellenza, ha vinto e convinto rifilando un netto 3-0 alla Sestese. Alla Corte degli Ulivi è festa grande per i rossoneri che, davanti al pubblico di casa, hanno portato in cascina la seconda vittoria di questo inizio di campionato (due vittorie, un pareggio ed una sconfitta) salendo a quota 7 punti in classifica. Belvedere che ha sbloccato l’incontro dopo cinque minuti grazie a Frati, con un gol arrivato direttamente da calcio d’angolo, mettendola all’angolino opposto. Al 15’ la Sestese ha poi pagato caro l’atteggiamento molto nervoso in campo, col direttore di gara che ha dovuto estrarre molti cartellini, fino a che al 15’ la Sestese non è rimasta in dieci. Al 30’ poi si è sbloccato Tantone, prendendo palla sulla trequarti e insaccando con un sinistro a giro difficilmente prendibile per il portiere avversario Giuntini. Nella ripresa, a dieci minuti dalla fine, Frati ha messo palla a centro area per la testa di Del Conte che ha calato il tris. Gli innesti in settimana di Cretella e Carlotti hanno permesso al Belvedere di fare un passo avanti notevole a tutta la squadra. Una vittoria netta e limpida che rilancia l’entusiasmo dei rossoneri dopo la sconfitta di Viareggio, contro la corazzata bianconera che poteva avere effetti negativi. Ed invece i grossetani hanno risposto presente con una prova organica, dove tutti hanno giocato al meglio, tra cui spicca anche il ritorno al gol di Tantone che in queste prime settimane aveva faticato più degli altri.

La classifica del girone A di Eccellenza: Zenith Prato 9, Lucchese Calcio 8, Viareggio Calcio 7, Belvedere 7, Montespertoli 6, Real Forte Querceta 6, Fratres Perignano 5, Massese 1919 5 (-2), Fucecchio 5, Real Cerretese 5, Sporting Cecina 1929 5, Larcianese 5, Castelnuovo Garfagnana 2, San Giuliano 2, Cenaia 1969 1, Pro Livorno 1919 Sorgenti 1, Sestese 1.