"Bene fino all’espulsione. Poi un po’ rinunciatari"

Una vittoria di quelle che valgono doppio e forse anche triplo. Ma che soprattutto valgono la testa della classifica dopo 13 gare. Una vittoria ottenuta senza quattro uomini determinanti come i tre attaccanti Corazza (squalificato), Shpendi e Kargbo (in nazionale) e ua sicurezza come Ciofi (infortunato). Questa è una vittoria che oltre che punti e la vetta del girone B per differenza reti, regala carica, forza mentale, consapevolezza e tonnellate di fiducia.

Mimmo Toscano è soddisfatto: "Mi avete chiesto come si sopperisce alle assenze di tre attaccanti ed un difensore importanti? Lo si fa con una prestazione di squadra, con il cuore e con la testa come abbiamo fatto qui. In 11 contro 11 abbiamo disputato una grande partita, non abbiamo subito nulla, abbiamo segnato e abbiamo creato la palla per il 2-0. Invece in vantaggio di un uomo abbiamo rinunciato a giocare. Loro con le palle lunghe saltavano il nostro centrocampo, ci siamo allungati ed abbiamo concesso loro delle punizioni. Comunque - prosegue l’allenatore del Cesena - vincere qui non era facile ed è un motivo d’orgoglio. Perchè la squadra ha avuto carattere e ha testa"

Il Cesena ieri notte si è fermato a dormire in Liguria per evitare un viaggio e riposare bene in vista della gara di domenica contro la Lucchese: "Dobbiamo recuperare energie perchè domenica ci sarà un’altra partita difficile. Ora siamo in testa alla classifica, ma attenzione perché è facile arrivarci, ma è difficile, molto difficile mantenere questa posizione. Ora però arriva il bello".

Ma il mister bianconero trova anche qualcosa che non gli è piaciuto nella serata di Chiavari: "Ecco, avere Prestia e De Rose in campo coin un’ammonizione sulle spalle ci ha un po’ condizionato e questo è sicuramente un aspetto che dobbiamo migliorare. Ora però dobbiamo tenere duro, non mollare, restare sul pezzo, continuare a lavorare e a crescere".

CLASSIFICA - Questa la classifica dopo i due anticipi di ieri sera che hanno visto in campo il Rimini in trasferta contro il Sestri Levante e i bianconeri a Chiavari contro l’Entella: Cesena 30, Torres 30, Perugia 24, Carrarese 23, Pescara e Recanatese 21, Pontedera e Pineto 20, Gubbio 17, Lucchese e Ancona 16, Rimini, Arezzo e Olbia 15, Entella 14, Sestri Levante e Vis Pesaro e Spal 12, Juventus Next Gen 11, Fermana 7.