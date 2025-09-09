Bene la Civitanovese alla prima. Marcantoni: "Complimenti ai rossoblù"

"I ragazzi hanno fatto ben figurato contro una delle candidate alla vittoria finale". È il giudizio di Simone Marcantoni, collaboratore tecnico della Civitanovese, che ha sostituito l’allenatore Andrea Mercanti (squalificato) nella gara d’esordio contro il K Sport. Prima di campionato terminata a reti bianche al Polisportivo, un match tutto sommato equilibrato con un primo tempo più di marca ospite, nella ripresa la squadra di Protti non ha creato particolari grattacapi a Visciano e soci, anche considerando l’espulsione di Torelli a metà frazione. "L’esordio – premette Marcantoni – è sempre molto complicato, c’è l’emozione della prima e non conosci l’avversario. Considerando che siamo una squadra giovane e nuova, credo che i ragazzi si siano ben comportati. Anche quando eravamo undici contro undici, non abbiamo mostrato timori reverenziali. Quanto preparato in settimana è stato messo in pratica e, alla fine, sia io che il mister abbiamo fatto loro i complimenti". Tuttavia, nel finale si sarebbe potuto approfittare della superiorità numerica. "Un po’ di rammarico c’è – ammette –, con un pizzico di coraggio avremmo potuto vincerla. Ma a dirla tutta, qualche pericolo lo abbiamo creato, con un paio di conclusioni di Cappa. Forse paghiamo un po’ di inesperienza. Ma dobbiamo considerare che Cahais e Handzic hanno iniziato più tardi la preparazione". Nel primo tempo, il difensore Luciani è stato costretto ad uscire dal campo in barella: "Martiarena, che lo ha sostituito, non era al 100% della condizione. Credo che abbia interpretato bene la gara. Quanto a Luciani, fortunatamente non vi è niente di rotto: ha rimediato un grosso taglio al mento. Ora vediamo i tempi di recupero, ma si tratta di una grossa perdita". Domenica i rossoblù saranno ospiti della Fermana.

Francesco Rossetti