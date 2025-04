Bentivoglio e Centese pareggiano: un punto a testa in una sfida combattuta

Bentivoglio

1

Centese

1

BENTIVOGLIO: Lipparini, Rossi (35’ st Cacciapuoti), Mantovani, Callegari, Marchesi Matteo, Righetti, Marchesi Marco, Raspadori, Mezzetti (1’ st Santaniello), D’Errico, Cappelletti (30’ st Piccolo). All.: Evangelisti.

CENTESE: Grandi, Garetto, Cioni, Perelli, Quaquarelli, Kourouma, Grimandi, Bonvicini, Sanci (1’ st Aiello), Costantini, Bonacorsi (36’ st Grygiel). A disposizione: Melloni, D’Aniello, Parola, Zanella, Fabbri, campanini, Marini. All.: Di Ruocco.

Arbitro: Raule di Bologna.

Reti: 10’ pt Garetto (C), 20’ st D’Errico (B).

Note: ammoniti: Garetto (C), Bonacorsi (C).

Termina in parità la sfida tra Bentivoglio e Centese, con un risultato che sta sicuramente stretto alla Centese. La Centese ha infatti gestito il match, mostrando grande personalità contro una squadra ben attrezzata per le zone alte della classifica. Subito in avvio, Bonacorsi viene atterrato in area ma l’arbitro lascia correre tra le proteste. La Centese non si scompone e trova il vantaggio dopo quindici minuti: splendida azione corale e destro preciso di Garetto dal limite all’incrocio dei pali. La gara si accende: il Bentivoglio prova a rendersi pericoloso in ripartenza, ma è la Centese a costruire le migliori occasioni, sfiorando più volte il raddoppio. Il primo tempo si chiude con un vantaggio meritato ma stretto.

Nella ripresa, gli uomini di Di Ruocco abbassano il ritmo e cerca di gestire, ma quando mancano ormai cinque minuti al termine, sugli sviluppi di un calcio d’angolo per la Centese, il Bentivoglio riparte velocemente e trova il pareggio con D’Errico, bravo a colpire di testa.

Nel finale la Centese si riversa in avanti: sfiora il gol più volte e protesta per un rigore non concesso nell’ultima azione, ma finisce così.