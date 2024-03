Beoni: "Cambiamo testa"

"Dobbiamo creare intorno a noi uno spirito collettivo e comune per arrivare a salvarsi, perché se qualcuno non lo avesse capito per restare in Serie D servirà un’impresa". Testo e musica di un Loris Beoni più determinato e chiaro che mai al termine dell’anticipo pareggiato con il Trestina. "Un risultato insoddisfacente per il risultato e l’atteggiamento del primo tempo" prosegue l’allenatore del Montevarchi che ha parlato chiaro a tutte le componenti dell’ambiente, ripetendo il concetto espresso sferzando i suoi giocatori nell’intervallo. E il messaggio è stato recepito. "Non ci nascondiamo dietro i falsi alibi o i discorsi. E’ una materia che non mi interessa. La priorità per me è salvarsi. Con le buone o le cattive, lavorando tutti insieme per l’obiettivo. Dai ragazzi ricevo disponibilità e applicazione, ma il momento non è semplice e le cose non si risolvono in 24 ore. Accanto al lavoro quotidiano – ha puntualizzato l’esperto allenatore - occorre un salto di qualità nello spirito partendo proprio dalla partita di sabato. Soltanto nella ripresa ho visto il carattere di una squadra che voglia tirarsi fuori dai guai".

Il richiamo di Lorentino, insomma, è alla consapevolezza di essere in difficoltà e, tuttavia, di poter tagliare il traguardo, dando il massimo ognuno nel proprio ambito, dalla dirigenza, alla parte tecnica fino all’ultimo dei collaboratori e ai tifosi (a dire il vero sempre presenti): "Gli aspetti tecnici o tattici – è stata la chiosa di Beoni – passano in secondo piano, anche se li considero importanti. Richiedono, però, più tempo per essere assimilati. Adesso, invece, dobbiamo agire sulla determinazione, la grinta, la condizione atletica, il sacrificio e la voglia di lottare. Qualità irrinunciabili da qui alla fine della stagione".

Di sicuro anche domani, alla ripresa degli allenamenti, il mister catechizzerà il gruppo in vista della trasferta di Ghivizzano. in programma domenica prossima. Per inciso con il Ghiviborgo, affrontato in campionato solo nel 2018-2019, l’Aquila vanta un 1-1 al Brilli Peri e un successo esterno per 1-0, firmato da Essoussi. I prossimi avversari ieri hanno vinto per 2-0 sul campo del Real Forte Querceta, raggiungendo a quota 42 puntil Tau Altopascio al quinto posto in classifica. Per il Montevarchi invece la classifica parla di 25 punti, quattro di vantaggio sul terzultimo posto del Real Forte Querceta e tre di ritardo sulla Sangiovannese, prima squadra fuori dalla zona rossa dei playout.

Giustino Bonci