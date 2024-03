Beoni carica Montevarchi: "Torniamo a vincere"

di Giustino Bonci

Trasferta a Ghivizzano per l’Aquila che ha la necessità vitale di innestare un’altra marcia se vorrà tenersi stretta la Serie D. Loris Beoni, parlando alla vigilia della sfida delle 14,30 di oggi in casa del Ghiviborgo, non si è detto preoccupato dal fondo in sintetico dello stadio Carraia, teatro del confronto, ma dall’indubbio valore di un avversario che, parole testuali del tecnico dei rossoblù "gioca il miglior calcio del girone". La squadra allenata da Nico Lelli non ama le mezze misure. Quinta in graduatoria insieme al Tau, può vantare l’attacco più incisivo del torneo, con 44 reti all’attivo e almeno una decina di giocatori andati a segno e, di contro, la seconda difesa più battuta dopo il Ponsacco con 38 gol subiti. Cifre che, però, non rendono giustizia ai biancorossocelesti, capaci di costruire nei novanta minuti diverse occasioni sotto porta e di ottenere risultati pur cambiando spesso interpreti. Per non tornare a mani vuote e lastricare di speranza la lunga strada verso la salvezza, dunque, gli aquilotti dovranno disputare la partita perfetta: "Con il Trestina – ha affermato ancora Beoni – volevamo raccogliere i frutti della prima settimana di lavoro e, invece, i ragazzi sono stati frenati sul piano caratteriale ed emotivo dallo svantaggio a freddo. Nella ripresa, per fortuna, si è vista una buona reazione e da quella bisogna ripartire, non tenendo conto di quanto accade alle dirette concorrenti e pensando solo al nostro obiettivo. Vale a dire ritrovare in fretta la vittoria, anzi serviranno diversi successi, perché altrimenti salvarsi diventerà un traguardo irraggiungibile".

E’ solo la seconda volta nella storia che i valdarnesi fanno visita al Ghiviborgo e la prima in assoluto a Ghivizzano. Nell’unico altro precedente esterno, datato 6 gennaio 2019, le due compagini si affrontarono a Borgo a Mozzano e il s’impose per 1-0. In questa stagione, tuttavia, i rossoblù hanno già incontrato in due circostanze i lucchesi, superandoli 4 -2 in amichevole il 27 agosto scorso ma cedendo le armi al Brilli Peri all’andata (1-2 il 1 novembre). Capitolo formazioni. Qualche piccolo acciacco accusato in allenamento potrebbe costringere Beoni ad alcuni cambi rispetto al secondo tempo con il Trestina. Non mancano le opzioni di schieramento. Saranno fondamentali, piuttosto, l’approccio, la determinazione e la capacità di sfruttare gli spazi.

COSÌ IN CAMPO (ore 14,30)

GHIVIBORGO (4-3-3): Becchi; Sanzone, Bura, Vecchi; Nottoli, Campani, Carli; Lepri, Carcani, Poli. Allenatore: Lelli.

AQUILA (4-4-2): Dainelli; Lischi, Francalanci, Cellai, Virgillito; Ciofi, Muscas, Bontempi, Boiga; Rufini, Priore. Allenatore: Beoni.

Arbitro: Gambin di Udine.