Beoni vuole i gol di Priore. Montevarchi col Trestina

di Giustino Bonci

È la prima di dieci finali da affrontare con il coltello tra i denti per aspirare alla salvezza diretta. Nell’anticipo di oggi al Brilli Peri con lo Sporting Trestina il dovrà cominciare sul serio quella rimonta troppe volte rimandata ritrovando un successo atteso dal 14 gennaio e dal 3-2 inflitto al Tau Altopascio. Per Loris Beoni, che ha debuttato sulla panchina dell’Aquila sei giorni fa a Poggibonsi, la sfida con i bianconeri di Ciampelli coinciderà con l’esordio al Comunale di via Gramsci dove i tifosi montevarchini risponderanno ‘presente’ alla chiamata di Lischi e compagni. Sì, perché il valore della posta in palio, in chiave rossoblù, è altissimo. Vincere non sarebbe soltanto un toccasana per la classifica, visto il quartultimo posto attuale nelle sabbie mobili dei play-out, ma permetterebbe agli aquilotti di corroborare il morale. Dai bianconeri di Davide Ciampelli, tuttavia, non è lecito attendersi regali di sorta, nonostante siano reduci dalla prova opaca e dal ko interno di misura subito con l’Orvietana. Arrivano in Valdarno , infatti, con 34 punti, ben 10 in più dei padroni di casa che anche all’andata, il 28 ottobre, soffrirono la determinazione degli avversari perdendo 1-0. Com’è noto il fischio d’inizio dell’incontro è fissato alle 16 in base agli accordi tra le due società.

In settimana il nuovo allenatore e lo staff dei rossoblù hanno ripercorso con i giocatori la prestazione sfortunata in terra senese e lo stesso Beoni ha ribadito, anche a bocce ferme, che la battuta d’arresto è stata immeritata. Ora, però, occorre mettere fieno in cascina e la partita odierna, in tal senso, diventa determinante, pur nella consapevolezza di doversi misurare con una formazione solida e organizzata: "Il Trestina ha valori tecnici indiscutibili, specie nel reparto offensivo – ha sottolineato alla vigilia Beoni – con calciatori del calibro di Tascini, Di Nolfo e Belli, e sta disputando un ottimo torneo. Noi, però, abbiamo l’imperativo di conquistare l’intera posta". La lista dei convocati montevarchini comprende anche Bontempi e Lucatuorto che hanno scontato la squalifica. L’Aquila si affida, per far breccia nella difesa degli ospiti, al bomber Edoardo Priore intenzionato a rompere il digiuno che dura dal 28 gennaio quando segnò in avvio il momentaneo vantaggio contro il Follonica Gavorrano.

COSÌ IN CAMPO (ore 16)

AQUILA (4-4-2): Dainelli; Stefoni, Francalanci, Cellai, Lucatuorto; Lischi, Muscas, Borgarello, Ciofi; Rufini, Priore. Allenatore: Beoni. TRESTINA (4-3-3): Fiorenza; Dottori, Contucci, Sensi, Bucci; Menghi, Conti, Farneti; Di Nolfo, Tascini, Belli. Allenatore: Ciampelli.

Arbitro: Chirnoaga di Tivoli.