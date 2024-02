Beppe Della Bona. "Il Pietrasanta corre con un gruppo super»

Con un gol di Szabo (al primo sigillo stagionale) il Pietrasanta espugna 1-0 Settimello e si prende il terzo posto in classifica in Promozione, scavalcando la Real Cerretese, con vista sul secondo posto della Lunigiana Pontremolese (da cui ora è a -2). La svolta in casa biancoceleste è arrivata da quando in panchina c’è lui: Giuseppe Della Bona. Col tecnico ex Massese sono arrivati 20 punti nelle 8 gare giocate sin qui (tenendo la porta di Citti inviolata per ben 6 volte), di cui 18 punti fatti nelle ultime 6 partite (tutte vinte).

Della Bona, qual è il segreto del suo Pietrasanta che con lei è imbattuto?

"La disponibilità del gruppo. Fin dal mio arrivo durante la pausa natalizia ho trovato veramente un gruppo di ragazzi seri e con la cultura del lavoro. Trasmettere certi concetti così diventa più facile".

Ma adesso guardate anche alla vetta del Viareggio... o è troppo lontana?

"Noi guardiamo a noi stessi, senza star lì a fare troppi conteggi di classifica. Stiamo risalendo parecchio in graduatoria ma non abbiamo ancora fatto niente... e non vogliamo, né dobbiamo, fermarci. Sappiamo che il Viareggio è la favorita, costruita per vincere, ed ha in mano questo campionato. Sono a +5 da noi ma hanno due partite in meno che devono ancora recuperare (contro Monsummano e San Piero a Sieve, probabilmente a fine marzo, ndr). Essere al momento dentro ai playoff è già qualcosa che sembrava impensabile fino a qualche settimana fa. Ma noi stiamo correndo forte... mentre altre “big“ del torneo hanno rallentato".

L’ultima vittoria a Settimello, senza Genovali e Mengali, che cosa ha detto?

"Che siamo una squadra vera, che sa stare in campo e sa soffrire. Sappiamo adattarci a vari tipi di partite. Ci siamo presi altri 3 punti importantissimi per il nostro percorso, che ci sta dando soddisfazioni. Senza Genovali in realtà ci siamo già da un po’ ma adesso che è tornato dal Mondiale di beach soccer a Dubai lo riabbracciamo ben volentieri perché è un giocatore che difensivamente fa la differenza".