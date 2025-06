Beppe Magi lascia K Sport Montecchio Gallo, nuovo allenatore della Vigor Senigallia

Ufficiale il divorzio tra l’allenatore Beppe Magi e la società K Sport Montecchio Gallo. Magi verrà annunciato a breve come nuovo mister della Vigor Senigallia. Si dividono le strade anche tra il Fossombrone e l’allenatore Michele Fucili (manca solo l’ufficialità), per la sostituzione del tecnico metaurense in questo momento circolano due nomi: Gastone Mariotti e Mauro Antonioli (dal gennaio 2004 alla guida della Vigor Senigallia). Ritornando al K Sport si vocifera che per la panchina i più gettonati siano Clementi (ex Vigor Senigallia) e Giuliodori (ex Castelfidardo) ma nella giornata di ieri si è aggiunto un nome nuovo, quello di Stefano Protti ex Sammaurense (serie D, girone D) e in passato anche alla guida della Fermana.

L’Urbania è fortemente interessata al centrocampista Gianmarco Conti (classe 1992) del Fabriano Cerreto ma residente a Fano. Luca Paradisi mediano della Jesina potrebbe seguire mister Mirco Omiccioli al Nuovo Fano. Si sperano le strade tra l’attaccante Lion Giovannini e il Trodica neo promossa nel campionato di Eccellenza. Sul mercato l’attaccante Sbarbati del Chiesanuova, società che punta a trattenere Mongello. Vicino alla Pistoiese il centrale difensivo Mattia Gennari in passato alla Vis Pesaro e recente vincitore con la maglia della Sambenedettese del campionato di serie D. La Cagliese che ha appena vinto il campionato di Terza categoria si affiderà ancora a mister Giacomucci. Thomas Melini sarà per la decima stagione il mister del Real Altofoglia. Momentaneamente libero sul mercato l’allenatore Lorenzo Sacchi classe 1990 che ha conseguito il ‘patentino’ per allenare dalla Seconda categoria all’Eccellenza. L’Olympia Macerata Feltria appena promossa ai playoff in Prima categoria (dopo 20 anni) ha annunciato che in maniera consensuale si dividono le strade con l’allenatore Andrea Cottini, il nuovo trainer sarà Marco Paci (maceratino doc) già responsabile del settore giovanile del Macerata Feltria e cercato anche dalla Vis per il settore giovanile. Andrea Cottini viene dato molto vicino alla Durantina Santa Cecilia. Si dividono le strade anche tra l’allenatore Gastone Boccioletti e il Real Mombaroccio, al suo posto arriva Gianluca Latini. Il centrocampista avanzato Wack Fall ha rinnovato con la Viridissima Apecchio. Interessamento di un paio di società per l’allenatore Davide Sartini. Dal Real Altofoglia passa (si tratta di un ritorno) al Macerata Feltria il difensore centrale Alessandro Manenti. Il Chiesanuova ha cercato il portiere Bartoloni dalla Settempeda. Dopo due stagioni molto proficue sul piano dei risultati si dividono anche le strade dal Maroso Mondolfo (Prima categoria) e l’allenatore Federico Contini.Amedeo Pisciolini