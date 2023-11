Berardenga e Poliziana: 0-0, Occasioni per entrambe ma Nessuna Rete

BERARDENGA

0

POLIZIANA

0

CASTEL. BERARDENGA – Si inizia con un’occasione per il Berardenga al 2’, ma Ricci alza sopra la traversa su cross di Manganelli. Diagonale di Nuti al 18’ deviato in calcio d’angolo. La Poliziana risponde con Hamiti e con Pieramici al 21’. Ancora Berardenga in avanti ed ospiti pericolosi al 39’ con D’Auria (Bucciarelli respinge). Nella ripresa Poliziana più propositiva e le occasioni le crea Guerrini al 65’ ed al 75’. Il Berardenga si fa vedere soprattutto nella fase finale del match: la palla gol più propizia arriva all’88’, ma il portiere Grazzi riesce a sventare il tentativo di Borgheresi. Lo 0-0 non si schioda.