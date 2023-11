Berardenga e Poliziana non si fanno male. La Virtus Asciano tiene testa alla capolista Il Bettolle cede 2-1 al Terontola, ma conserva il quinto posto in classifica. Endry porta in vantaggio gli ospiti, La Ferla pareggia, ma Solfanelli riporta in vantaggio i padroni di casa. La Ferla sfiora il secondo pareggio, ma il portiere si salva.