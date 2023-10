Berardenga vince lo spareggio con il Meroni 1-0

MERONI

0

BERARDENGA

1

SIENA – Lo ‘spareggio’ della zona bassa del girone M di Seconda categoria si risolve con il successo degli ospiti, il primo in campionato, con il punteggio di 1-0. Il Berardenga, grazie al centro di Nuti poi risultato decisivo ai fini dell’affermazione, risale di un paio di gradini dalla penultima posizione del precedente turno. Avrebbe meritato qualcosa in più il Meroni, ma stavolta il Berardenga è riuscito a essere più concreto e a tornare a casa con l’en plein di punti, in virtù anche di una non disprezzabile prestazione nell’arco dei novanta minuti. Una valida prova culminata con la rete decisiva di Nuti per i tre punti.