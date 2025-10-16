Bergomi ospite speciale di ‘Sport’: "Il Siena? Dispiace vederlo in basso"

Spaccati di vita, sul campo e fuori. Racconti, aneddoti che Beppe Bergomi ha staccato dall’album dei ricordi, con il sorriso. Con la voglia di condividere il suo passato di campione, azzurro e nerazzurro, e il suo presente, fatto di telecronache e allenamenti, guida di tanti ragazzi che aiuta a spiccare il volo. Lo ‘Zio’ è stato ospite di ‘Sport, palestra di vita. Oltre il talento cosa ci insegna un campione’, l’evento esclusivo organizzato a Villa Ermellina da San Paolo Invest-Private Banker. "La metafora dello sport, letta nel modo giusto, può servire nella vita – dice Bergomi – e io sono qua per portare la mia esperienza per lanciare, magari, messaggi positivi".

Tra messaggi, appunto, come "i giovani, anche di talento, vanno aspettati", "Al cambiamento siamo più abituati di quello che pensiamo", il volto di Sky Sport ha ricordato tanti personaggi che ha incrociato lungo il percorso: "Bearzot è stato un secondo papà, Diego era fuori categoria, l’attaccante più forte che ho affrontato, il Fenomeno, Maldini il più forte di tutti, Vialli un maestro di vita (e tanti altri ndr)". E ha ricordato anche le sue (dis)avventure senesi. "Durante una telecronaca mi sembra di un Siena-Milan mi sono spaventato – sorride oggi –: il tifoso bianconero è bello caldo… Eppure non stavo facendo niente... Se devo pensare a un ricordo bello, lo Scudetto vinto dall’Inter al Franchi".

Tempi gloriosi, per la Robur, il presente è ben diverso. "Non siete dimenticati – afferma Bergomi –, piazze come Siena, Reggio Calabria, Messina, sono un patrimonio per questo sport e a vederle tanto in basso piange il cuore. Per risalire è necessario fare le cose per bene: avere conoscenze, investire sui giovani, programmare. Conosco bene, perché alleno i giovani, le categorie più basse, è più difficile vincere lì che in alto, ve lo auguro".

Dal bianconero all’azzurro. "Non sono così negativo, Donnarumma è uno dei portieri più forti del mondo, Barella e Tonali sono di livello internazionale, davanti i giovani Kean, Retegui, Esposito, stanno dimostrando il loro valore. La nota negativa sono gli spareggi che già ci sono costati due Mondiali: che la Norvegia sbagli la partita con l’Estonia mi sembra difficile. Ma ce la possiamo fare".

Sul campionato. "C’è tanto equilibrio ed è normale dopo poche giornate – afferma Bergomi –. Il Napoli continua a giocare bene, il Milan, che non ha le Coppe, ha sistemato società e allenatore e ha giocatori di talento; l’Inter è la squadra che propone il miglior calcio, con un centrocampo di grande qualità, la Roma è la vera sorpresa. La Juve…" non finisce il discorso che lo reclamano per foto e autografi…

"Parlare di finanza non è mai semplice – spiega poi Claudio Regoli, responsabile area manager Centro Italia San Paolo Invest – crediamo che per arrivare alle persone sia necessario comunicare in maniera semplice e lo sport ci può aiutare. Beppe è una persona molto competente e gradevole".

"E’ stato proprio grazie a Bergomi che io e Claudio Ciolli abbiamo avuto l’idea di scrivere ‘Oltre il 90’ – chiude Alessio Butini, private banker Sanpaolo Invest ed ex calciatore e segretario della Robur –. C’è tanto parallelismo tra sport, vita quotidiana e mondo finanziario".

Angela Gorellini