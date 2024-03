Berneschi spezza il digiuno del Foiano

SIGNA

0

FOIANO

1

SIGNA: Crisanto, Pampalone, Nencini, Tempesti P., Tempestini, Franzoni, Bezzini, Giuliani, Tempesti L., Coppola, Cellai. All. Scardigli.

FOIANO: Lombardinni, Manchia (Baccani), Bux, Cacioppini, Lombardi, Sottili, Berneschi (Fanetti), Verdelli, Adami, Biagi (Morasca), Nannoni (Betti). All. Zacchei.

Arbitro: Astorino di Bologna.

Rete: 60’ Berneschi.

SIGNA – La marcia del Signa alle spalle della imprendibile capolista Siena conosce una battuta di arresto dopo una serie positiva di 13 giornate iniziata a fine novembre, dopo la sconfitta nel derby con la Lastrigiana. E’ stato il Foiano di Filippo Zacchei l’autore della prodezza grazie alla rete di Berneschi al quarto d’ora della ripresa. Una vittoria importante e di prestigio per la formazione aretina che ha sfruttato l’unica vera occasione della gara per conquistare i tre punti che mancavano da sette turni. Il Signa invece ha sprecato un paio di occasioni e bravissimo è stato in altrettante circostanze il portiere ospite Lombardini nel neutralizzare conclusioni di Tempesti Lorenzo e Coppola.

Il Foiano comunque occorre dirlo ha saputo contenere gli attacchi dei locali apparsi peraltro inferiori alle attese ed una volta che sono passati in vantaggio grazie alle rete del numero sette Berneschi hanno saputo arginare le offensive del Signa alla ricerca del pareggio. La rete è frutto anche dell’ottima sponda di Adami, sugli sviluppi di un fallo laterale, l’attaccante vede Berneschi che di prima intenzione batte Crisanto per il gol del vantaggio. La partita poi scorre via su un terreno di gioco che non ha certo reso facile la manovra di gioco. Al fischio finale naturalmente grande gioia per mister Zacchei e per i tifosi che avevano seguito la trasferta allo stadio del Bisenzio di Signa. Una vittoria che serve a rilanciare la Nuova Foiano nel finale del campionato che è vissuto fino a questo momento su alti e bassi. Tutta la squadra aretina è da elogiare per la prestazione offerta contro la seconda forza del campionato, mentre per i fiorentini occorre reagire dopo questa inattesa sconfitta. Nel primo tempo il Signa ha esercitato una supremazia peraltro sterile sfiorando la rete in un paio di occasione mentre anche il portiere ospite Bernardini è stato bravo in almeno due occasioni. Nella ripresa poco ordinata la reazione al gol del Foiano.

Antonio Mannori