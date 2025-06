Bertacca resta a Viareggio. Camaiani va al Camaiore

Calciomercato per tutti i gusti: sotto l’ombrellone, al tavolino o nelle segrete stanze del potere.

In Serie D il Camaiore si è acceso di botto, dopo tanto lavoro sottotraccia. In attacco le mosse principali al momento: dopo l’ingaggio di Matteo Bongiorni (ex Tau) ecco pure la “scommessa“ Gianluca Camaiani, punta viareggina classe 2003 che era al Castelnuovo Garfagnana. Anche Camaiani, come Bongiorni, era un obiettivo di mercato conteso dal Viareggio... ma l’hanno spuntata i bluamaranto, che poi davanti hanno anche definito la conferma di Daniel Kthella. Mentre il futuro del bomber Niccolò Chiaramonti resta ancora incerto: il "super capocannoniere" dell’ultima Eccellenza può restare… ma su di lui c’è forte da tempo l’interesse dell’Antella, della Sansovino e di diversi altri club.

In Eccellenza invece è il Viareggio a farla da padrone, ben concentrandosi sul mercato dopo le “"D"istrazioni ghiviborghesi“. Alle già ufficializzate conferme di Andrea Carpita e Cosimo Belluomini si sono aggiunte quelle di Luca Bertacca e ieri di Mattia Morelli. Potrebbero restar pure Bertelli, Bibaj e un po’ a sorpresa Sorbo... mentre sono in uscita Tommaso Ricci, Luca Remedi (destinato al Real Forte Querceta del confermato d.g. Alessandro Donati che è suo presidente nel Pisa Beach Soccer) e Ortolini (la cui risoluzione del contratto triennale è spigolosa!). Preso Pegollo e trattative ben avviate con D’Alessandro, Maffei, Granaiola, Meucci (che però può andare a Seravezza in D) e Galligani. Più difficile arrivare a Borgia e Cornacchia... ma non è detto!

Simone Ferro