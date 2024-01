Beverino perde big match e primo posto. Magra Azzurri-Don Bosco, derby in parità

Beverino

2

Bogliasco

4

INTERCOMUNALE BEVERINO: Andreoli, Alcamo, Del Santo, Cissè (51’ Pannone), D’Imporzano, Mozzachiodi, Pieroni (46’ Morachioli), De Cillis (46’ Lufrano), Benmoummen, Lunghi, Cupini. (A disp. Ruberto, Pesalovo, Mauro, Verdicchio, Bottegal). All. Parodi.

BOGLIASCO: Gianrossi, Carnemolla (80’ Rossi), Franchini (30’ Martire), Alesso, Manzi, Lorefice, Ballari, Allocca, Pintus, Moretti (78’ Sbolgi), Provenzano (63’ Messina). (A disp. Girardi T., Maggiora, Boero T., Boero F.) All. Girardi F.

Arbitro: Marchetti di Chiavari

Marcatori: 28’, 89’ e 92’ Pintus; 37’ Manzi; 56’ Benmoummen; 62’ Alcamo.

BEVERINO – Nella diciassettesima giornata di Promozione una sfortunata Intercomunale Beverino perde nel finale il primato a vantaggio del Bogliasco, che la scavalca in classifica aggiudicandosi per 4-2 il big-match del ‘Colombo’. Beverinesi, ieri privi di Bonfiglioli, Crafa e Moussavi, partono forte e al 10’ reclamano il rigore a causa di un fallo in area di Gianrossi su Cupini. Al 22’ Benmoummen calcia incredibilmente fuori, a porta vuota, su cross di De Cillis. Al 28’ ospiti in vantaggio con Pintus di testa su cross di Moretti. Al 37’ il raddoppio sempre di testa di Manzi su corner di Moretti. Al 49’ Lunghi dal limite impegna Gianrossi. Al 56’ Benmoummen accorcia le distanze su assist di Alcamo che al 62’ pareggia siglando il 2-2 dopo una pregevole azione personale. All’83’ Cupini spreca una ghiotta occasione che avrebbe potuto portare in vantaggio il Beverino. All’89’ e al 92’ la beffa con i genovesi che si portano sul 4-2 grazie a Pintus il quale realizza altre due reti una sfruttando un passaggio del neoentrato Sbolgi ed una in contropiede.

P.G.