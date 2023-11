Biagio SCONFITTA. Piermattei segna e il Marina festeggia

MARINA

1

BIAGIO NAZZARO

0

MARINA: Ricci, Medici, Maiorano, Rossetti (45’st Massaccesi), Giovagnoli, Carloni, Sabbatini (47’st Marcellini), Moliterni (24’st Gabrielli), Piermattei (41’st Frulla), Rossini, Droghini (21’st Testoni). All. Giorgini.

BIAGIO NAZZARO: Minardi, Agostinelli, Guerri, Brocani, Ortolani, Cardinali, Giaconi (25’st Pacenti), Borocci, Canulli, Coppari (21’st Parasecoli), Montagnoli. All. Domenichetti.

Arbitro: Uncini di Jesi.

Rete: 26’ pt Piermattei.

Il Marina vince il derby contro la Biagio Nazzaro e ritrova il sorriso. A metà primo tempo si materializza l’episodio clou della sfida: Sabbatini serve Piermattei che appoggia in rete il gol vittoria. I rivieraschi appaiono più brillanti nel primo tempo, ma devono fare i conti con il solidissimo Minardi. Nella ripresa invece la Biagio Nazzaro è molto più arrembante, ma non trova il guizzo giusto per strappare il pareggio.