Bianchi e Foglia stretti nella morsa. Guccione pericoloso

TROMBINI 5,5 Subito decisivo in avvio su Spina. Poi commette una leggerezza madornale in occasione del rigore per il Gubbio.

RENZI 5,5 Il giallo rimediato in avvio lo condiziona (dal 58’ DONATI 6 Tiene la fascia con applicazione)

RISALITI 5,5 Di Massimo gli scappa alle spalle in occasione del gol. Davanti a lui la squadra non fa filtro e alla lunga soffre le imbucate dei rossoblù.

MASETTI 5 Un passo indietro rispetto alle ultime prestazioni.

MONTINI 6 Il più brillante nel primo tempo. Le poche folate offensive dell’Arezzo scaturiscono dalla sua parte.

FOGLIA 5 Finisce anche lui stritolato dalla maggior carica agonistica della mediana di Braglia (Dal 58’ MAWULI 6 Ci mette forza fisica nella mezz’ora finale).

BIANCHI 4,5 Sovrastato dal centrocampo avversario. Commette anche il fallo da rigore su Chierico (Dal 58’ DAMIANI 5,5 Meno bene rispetto alle ultime apparizioni).

PATTARELLO 5,5 L’impegno non manca, ma di guizzi veri se ne contano sulle dita di una mano.

CATANESE 5 Galleggia sulla trequarti senza costrutto. Dovrebbe ispirare la fase offensiva e non si vede quasi mai. (Dal 74’ GUCCIONE 6 Vettorel gli nega il pari nel finale)

SETTEMBRINI 5,5 Troppo leggero su Casolari quando si fa rubare palla e da quel contrasto origina il vantaggio dei padroni di casa (Dal 58’ GADDINI 5,5 Appena entrato spreca l’occasione dell’1-1).

GUCCI 5,5 Il duello con i centrali del Gubbio è intenso. Nervoso, rimedia anche un’ammonizione. Si vede solo una volta con un colpo di testa.

Andrea Lorentini