Biancon: "Tutti vogliono battere il Siena. Ma fino ad ora nessuno ci è riuscito"

Ci ha provato, il Siena, a "vincerle tutte", ma con la Castiglionese è arrivato un pareggio; un pareggio che ha interrotto a sette la striscia di successi consecutivi.

Un pareggio prezioso, però, contro una delle squadre più attrezzate del girone che per diverse giornate è stata in testa. Dovendo cedere, poi, il testimone alla Robur. "In campo noi scendiamo sempre per vincere – spiega il difensore Enrico Biancon –, poi può non accadere. E’ stato comunque importante uscire dal campo imbattuti, con un punto in più in classifica. Alla fine abbiamo inanellato 10 vittorie e 3 pareggi: non dimentichiamo quando siamo partiti; le prime giornate potevamo anche compiere qualche passo falso, invece non è successo, abbiamo centrato ottimi risultati".

"Sì, probabilmente la Castiglionese è l’avversaria che in casa ci ha messo maggiormente in difficoltà – ha aggiunto il bianconero –, anche se la gara è stata un po’ condizionata dalle condizioni del campo non ottimali. Ce l’hanno complicata, diciamo. Purtroppo, cosa che non credevo, qua a Siena piove spesso e il terreno ne risente. Vediamo se le prossime le giocheremo al Berni".

Intanto sabato si accenderanno sul Gino Manni di Colle Val d’Elsa. L’ostacolo, per la Robur, si chiama Mazzola; una partita ‘storica’ per i biancocelesti, imbottiti di ex e ragazzi di Siena: uno stimolo in più per chi affronterà la capolista. "Immagino di sì – ha commentato Biancon –, ma contro di noi ogni avversario ci mette sempre quel qualcosa in più, tanto sacrificio. Siamo il Siena, è normale. In questo campionato sono tutte partite toste, fisiche, delle battaglie, in casa e fuori". "Il Mazzola è molto bravo nelle ripartenze – ha proseguito il difensore –, dovremo stare molto attenti. Dovremo fare particolarmente bene in fase difensiva e nelle marcature preventive".

Con Achy che è rientrato nelle gerarchie di mister Magrini, adesso sono in tre, dietro, a giocarsi le due maglie disponibili. "Io sto bene – ha sottolineato il centrale bianconero –, ho un po’ riposato. La competizione la vivo serenamente, siamo tutti bravi giocatori che vogliono scendere in campo il più possibile".

Con il girone di andata che sta per terminare, quale voto darebbe Biancon alla Robur? "Direi 7,5-8 – ha chiuso –: mi sono tenuto un po’ basso perché possiamo fare ancora meglio. Siamo un gruppo affiatato che giornata dopo giornata può ancora crescere".