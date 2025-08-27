BIANCONERI IN PASSERELLA. La Massese di Gerini scopre le carte. Un programma serio e ambizioso per puntare al salto di categoria

Sulla scalinata del Duomo la Massese si è presentata alla città con propositi ambiziosi. Il presidente Antonio Gerini ha allestito una squadra in grado di competere per il titolo. Durante la serata hanno sfilato staff tecnici e giocatori delle tre formazioni bianconere: Prima Squadra, Juniores ed Allievi. L’evento, organizzato da Extrapalco, è stato condotto da Umberto Meruzzi. In giornata il club bianconero aveva annunciato il tesseramento dello svincolato Filippo Grasso, esterno classe 2004 con esperienze in D tra Crema e Grosseto. Queste le rose delle tre squadre.

PRIMA SQUADRA Portieri: Gioele Benassi, Matteo Cozzolino, Davide Gatti; difensori: Tiziano Andrei, Filippo Biagi, Pietro Lasagna, Riccardo Lucaccini, Matteo Mapelli, Samuel Favret, Cristian Bacci, Filippo Grasso, Thomas Vazio, Matteo Zavatto; centrocampisti: Tommaso Bertipagani, Gabriel Bonni, Andrea Caponi, Mattia Centonze, Cristian Franzetti, Alessandro Grasselli, Francesco Mariani, Alessio Toracca; attaccanti: Andrea Baudi, Michael Buffa, Daniele Lucchesi, Brando Marcellusi, Daniel Marquez. Staff tecnico: allenatore Davide Marselli, preparatore portieri Roberto Pardini, collaboratori tecnici Michael Gabrielli e Antonio Brizzi, preparatore atletico Matteo Farina, massaggiatore Giovanni Grassi, medico sociale Francesco Barsanti.

JUNIORES PROVINCIALE Clavier Bazie, Kleis Cerri, Edoardo Bellé, Leonardo Cavallini, Thomas Alberti, Filippo Benedettini, Marco Esposito, Raul Nicolini, Alessio Polenta, Davide Rossi, Giacomo Cucurnia, Gabriel Bertuccelli, Nicola Bertuccelli, Cristian Guadagnucci, Diego Lazzarotti, Christian Sgadò, Lorenzo Tonarelli, Alessandro Vietina, Samuel Hamzaraj, Vincenzo Marfella, Lorenzo Baldini, Rayan Munzer, Matteo Pucci. Staff tecnico: allenatore Bruno Giorgi; collaboratore tecnico Jonathan Lodovici, preparatore portieri Daniele Della Pina, preparatore atletico Marco Sagramoni, match analyst Lorenzo Santini.

ALLIEVI PROVINCIALI B Mattia Aiello, Elia Alberti, Federico Baldini, Tommaso Bertuccelli, Tommaso Biagi, Pietro Ceccotti, Alessandro Cottone, Maicol Fazzi, Matteo Galli, Diego Gasperini, Filippo Mazzanti, Samuel Menconi, Ahmed Nassi, Pietro Padula, Cristian Pucci, Kadim Syll. Staff tecnico: allenatore Alessandro Cherubini, preparatore portieri Alessandro Lorieri, dirigente accompagnatore Simone Aiello. Sponsors: Agraria Cantarelli, Alex Pizza, Amanda Pajotti Srl, Brotini Srl, Ciari Alfieri Paolo, DI.PI Sport, Ecoimpianti Srl, Evam, Moijto Time, Mundial Seri, Optimoda Srl, Osteria Pertini, SPVM di Vazio Bruno, Santa Monica Tender To Dock Srl, Theta Market Srl, Universal Tubi Protectors Srl, Zenit Costruzioni.