Bianconeri spazzati via a Trissino. Il Cgc affonda con la capolista

trissino

11

cgc viareggio

2

TRISSINO: Zamponi, Malagoli, Garcia, Gavioli, Pereira, Cocco, Piccoli, Fantozzi, Mendez. All. Da Costa Sousa.

CGC VIAREGGIO: Gomez, Cinquini, Muglia, D’Anna, Lombardi, Puccinelli, Raffaelli. All. Cupisti.

Arbitri: Ferrario e Giangregorio.

Marcatori: 2’ pt Gavioli, 10’ pt Lombardi, 12’ Malagoli, 16’ Mendez, 22’ Cocco, 23’ e 24’ Pereira; 6’ st Malagoli, 7’ e 8’ st Mendez, 11’ st Lombardi; 21’ Cocco, 21’ Pereira.

TRISSINO – Non c’era che da sperar nel miracolo, solo che il miracolo non c’è stato. La Gb Mec Cgc Viareggio crolla 11-2 contro il formidabile Trissino, fresco di qualificazione con 2 giornate d’anticipo alla seconda fase di Coppa Campioni, e prosegue nel periodo nero in cui è finito dall’inizio di questo girone di ritorno. Sia chiaro però, la sconfitta seppur chiara e netta, non deve però addossare troppe colpe ai ragazzi di Alessandro Cupisti scesi in pista senza Mura (che salterà anche il prossimo match salvezza contro il Grosseto dell’ex Massimo Mariotti) e senza l’acciaccato Rosi, portato in panchina solo per figura. Il Trissino ha poi confermato di essere una squadra di ‘alieni’, in grado di far ruotare 9 uomini senza calare di intensità né di qualità in pista. Per la cronaca il Cgc, dopo lo 0-1, ha avuto anche la forza di trovare il pareggio con l’indomito Lombardi, autore poi di un’altra rete, ma le forze in pista erano impari. "Non ho niente da recriminare ai ragazzi -, sottolinea il direttore sportivo Nicola Palagi -. Hanno fatto quel che potevano, ma contro avversari di questo calibro, che tengono a riposo campioni del calibro di Gomez, non c’è nulla da fare. Il nostro campionato riparte sabato col Grosseto, in cui sarà necessario tornare a far punti per quello che sara uno scontro diretto, comunque difficile, ma sicuramente più alla portata".

Sergio Iacopetti