Bianconi, un colosso per la difesa del Ravenna: "Lavoriamo per migliorare la chimica in campo"

Cinque presenze, di cui 2 da titolare. Centimetri (195), esperienza e prestanza fisica. Alessandro Bianconi, ventiseienne difensore centrale bolognese di Bentivoglio, inizia a prendere spazio e a guadagnare minutaggio nel roster di mister Marchionni. Domenica scorsa ad Alessandria contro la Juve U23 si è guadagnato la fiducia ed è partito nell’undici.

Bianconi, il Ravenna in vetta alla classifica dopo 8 giornate, e reduce da 6 vittorie di fila, è una piacevole sorpresa oppure c’era da aspettarselo? "Credo proprio fosse difficile da aspettarselo, però ci stiamo divertendo a stupire tutti. E, la nostra voglia, è quella di continuare su questa strada".

Qual è il significato del successo di domenica scorsa contro la Juve Next Gen, squadra peraltro capace di bloccare l’Ascoli sullo 0-0 e di far sudare parecchio l’Arezzo (2-3)? "Il significato è quello di voler dare continuità al percorso che stiamo facendo. In serie C, posso garantire che, tutte le partite, sono complicate da affrontare".

Qual è stata la svolta per venire a capo della Juve Next Gen? "Rimanere concentrati e attenti per tutta la partita. In realtà, non abbiamo approcciato benissimo l’inizio di secondo tempo, ma abbiamo comunque avuto la forza di non staccare mai la spina, cosa peraltro non era semplice dopo il loro gol del pareggio avversario".

Giornata dopo giornata si va esaurendo l’effetto sorpresa. Gli avversari cominciano a conoscervi. Cosa serve adesso per restare ai vertici? "È vero che si va esaurendo l’effetto sorpresa, ma è altrettanto vero che, anche noi, ora, riusciamo a prepararci meglio sui nostri avversari. Inoltre ci stiamo concentrando sul migliorare sempre di più la nostra chimica in campo".

Lei che ha già vinto il campionato di serie C a Lecco, può svelarci quali sono gli ingredienti necessari per raggiungere un traguardo simile? "Di sicuro, avere un gruppo forte, è una componente fondamentale. Per il momento sembra proprio che si sia creato un gruppo molto coeso".

Domenica a San Benedetto del Tronto si gioca un altro big match. Come andrà affrontato? "Andrà affrontato come stiamo affrontando tutte le partite, ovvero con la voglia di lottare per cercare di continuare a divertirci e continuare a far divertire i nostri tifosi".

Come vive la concorrenza con Esposito e gli spazi che, al momento, sono limitati? "Cerco di allenarmi al massimo tutti i giorni per farmi trovare pronto. Sono sempre a disposizione dell’allenatore e della squadra".

Roberto Romin