Biancorossi in trasferta contro Ostia Mare: sfida decisiva per i playoff

Biancorossi al lavoro ieri pomeriggio al "Palazzoli". Quando mancano quattro giornate al termine della regular season l’unico obiettivo che rimane da raggiungere è quello di restare in zona playoff. Domenica l’undici di mister Consonni deve affrontare la trasferta insidiosa in casa dell’Ostia Mare. E quella di domenica si profila una trasferta a "numero chiuso" per i tifosi biancorossi a causa della limitata capienza della tribuna dello stadio "Anco Marzio". Lo ha reso noto la società biancorossa con un comunicato nel quale si precisa che "potranno assistere alla gara tra Ostiamare e Grosseto i tifosi muniti di regolare biglietto. Per i tifosi del Grosseto sono disponibili 20 tagliandi poiché la capienza totale dello stadio è di 200 posti. La società Ostiamare sta lavorando in collaborazione con il Comune di Roma perché sia possibile già da domenica ampliare il limite della capienza fino a 500 posti". Sarà possibile acquistare il proprio tagliando il giorno della partita a partire dalle 13 nella biglietteria dello stadio laziale.