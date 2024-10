Biancorossi ko nell’anticipo, mercoledì di nuovo in campo. Terranuova, il derby ferita aperta. Finocchi: "Avanti con carattere»

Il Terranuova è uscito dallo stadio Brilli Peri con l’amaro in bocca. Il rammarico più grande è stato quello di aver intravisto per due volte la possibilità di mettere a segno un risultato storico, salvo poi lasciare una prateria al Montevarchi nel finale di partita. "Resta una ferita aperta - ha spiegato il direttore generale Simone Finocchi - il fatto di essere andati in vantaggio per ben due volte e non essere stati capaci di portare a casa un risultato positivo. Abbiamo trovato una squadra forte che ha giocato per tutti i 90’. Il Terranuova nella parte finale del match ha sofferto in modo netto l’inferiorità numerica. Sappiamo benissimo che la partita l’abbiamo persa da quel momento in poi, non c’è bisogno di fare troppi voli pindarici, e lo sa benissimo anche il giocatore che ha fatto l’errore di lasciarci in dieci". Il chiaro riferimento è a Mattia Privitera. Il calciatore biancorosso, al 60’, aveva commesso un brutto fallo ai danni di Martinelli, guadagnandosi l’espulsione per somma di ammonizioni. Il rigore realizzato pochi minuti dopo da Bega non è bastato ai terranuovesi per mantenere le redini del gioco, subendo così la manita degli aquilotti. "Visto l’impegno di tutti - ha aggiunto Finocchi - dalla società, allo staff tecnico fino ai giocatori, ci meritavamo di strappare qualcosa in più. Faccio i complimenti all’Aquila, che si conferma un grande gruppo, e a Resti che ha costruito una squadra importante". A detta del dg, è stata "una bella sconfitta", perché la prestazione da parte dei ragazzi di Becattini non è mancata. Adesso si guarda subito a mercoledì, al Matteini arriverà il San Donato Tavarnelle. "Dobbiamo pensare che mercoledì scenderemo di nuovo in campo, con uno squalificato in più, con l’infermeria al completo e con le difficoltà, di conseguenza, a centrocampo. In ogni caso, il carattere del Terranuova non mancherà".

Francesco Tozzi