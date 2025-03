Biancorossi più in alto. Battuta la Virtus Verona

Il Rimini si prende tutto al ’Romeo Neri’ contro la Virtus Verona, scavalca i veneti in classifica e raggiunge il terzo posto (2-1). Giornata perfetta per i biancorossi di mister Biavati che sono andati a bersaglio dopo appena nove minuti con Bacchiocchi. Il pareggio della Virtus Verona non si fa attendere e arriva dopo la mezz’ora, firmato da Devoti. Nella ripresa, poi, il gol che vale tre punti lo realizza El Archi. Una rete che permette ai biancorossi di fare tre balzi in avanti fondamentali.

Rimini: Generali, Ciavatta, Bacchiocchi, Camiciottoli, El Archi, Drudi (1’ st Sposato), Mini, Padroni (8’ st Lepri), Toni (30’ Grassi), Conti, Rubino. A disp. Bagli, Shei, Mengoni, Capicchioni, Bizzarri, Barretta. All.: Biavati.

Virtus Verona: Ficeli, Moseoni, Trovò (1’ st Bertani), Fiori (32’ st Furlani), Passigato, Dalle Pezze (19’ st Marasca), Ferrarese, Souza, Oni (1’ st Ojeh), Devoti (32’ st Viviani), Menegoi. A disp. De Caprio, Ionita, Artese. All.: Zuccheri.

Primavera 3. Girone A (18ª giornata): Arzignano Valchiampo-Lumezzane 0-0, Mantova-Torres 1-1, Pergolettese-Vis Pesaro 6-3, Rimini-Virtus Verona 2-1, Triestina-Carrarese 0-1, Lecco-Pro Patria 0-1.

Classifica: Mantova 36; Lecco 30; Rimini, Carrarese 29; Virtus Verona 28; Pro Patria 26; Pergolettese, Triestina 25; Lumezzane, Arzignano Valchiampo 19; Vis Pesaro 16; Torres 8.