Biancorossi sul campo. Aspettando la fideiussione, arriva il terzino Jordan Boli

Pare che la fideiussione da 420.000 euro sia pronta. Pare che da giovedì si potranno acquistare i biglietti per la gara di sabato contro il Gubbio. Pare che sia pronto il bonifico per gli stipendi del mese di luglio dei tesserati. Pare che ci sia anche il primo acquisto della gestione Building Company. Non fosse tutto vero ci sarebbe quasi da riderci su. Ma questa è la situazione in casa Rimini a pochi giorni dalla prima di campionato. Pare tutto, ma poi, chissà se si avvera. Pare tutto, ma nessuno (nel dubbio) dice niente. Meglio restare in trincea. Con l’elmetto. Perché poi, alla fine, chissà se c’è da fidarsi.

E allora si va avanti con Piero Braglia che attende che il suo contratto possa essere ratificato in Lega, con i giocatori che si augurano di veder mantenuta una promessa e con Jordan Boli, terzino classe 2002, che si augura di poterla indossare davvero la maglia a scacchi del Rimini. Intanto, nel dubbio, ieri ha iniziato a correre con i potenziali nuovi compagni. Sperando che non finisca come la passata stagione alla Turris... Speranze che ha riposto invece nel cassetto Andrea Gemignani che ha gentilmente declinato l’offerta, terzino destro anche lui. Fuori uno, dentro un altro. Un po’ come per i presidenti ultimamente in casa Rimini. Ma questo è. Anche se la vera domanda è chi stia conducendo le operazioni di mercato. E anche qui il vuoto.

Sarà sempre Luca Nember? Il ds dieci giorni fa ha salutato tutti rinunciando all’incarico. Ora è tornato? Domande che meriterebbero, come minimo, una risposta. Se non altro per non dire, un domani, "io a Rimini non ho mai lavorato". Detto delle questioni squisitamente di campo, c’è anche un problema ’Neri’ da sistemare considerando che lo stadio di Piazzale del Popolo è ancora un cantiere aperto. Ma da Palazzo Garampi assicurano che per sabato le coperture delle tribune laterali saranno ok e le impalcature presenti spariranno per consentire ai tifosi biancorossi di occupare regolarmente quei settori e anche Centrale e Centralissima. Sempre che i botteghini si aprano regolarmente, mentre per la campagna abbonamenti ci sarà ovviamente tempo. Perché certezze poche in questa triste estate del pallone riminese, ma colpi di scena tanti. E sinceramente sorprese neanche troppo piacevoli.