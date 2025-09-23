Bicchiere mezzo pieno. "È una Recanatese destinata a crescere»

La prima considerazione è che un pareggio casalingo, contro un avversario di buon lignaggio ma non di primissimo spessore, non deve suscitare nessun entusiasmo. Si poteva fare di più, in particolare nel primo tempo, quando l’approccio non è stato quello dei giorni migliori e magari nella ripresa, con il Termoli sulle ginocchia anche per via del turno infrasettimanale, qualcuno dalla tribuna suggeriva di spingere a tavoletta sull’acceleratore. Questioni però che lasciano il tempo che trovano ed, oltre al punto, la Recanatese porta nel bagaglio qualche certezza in più tra cui la convinzione di avere un binomio difensivo centrale giovane ma all’altezza della categoria, di avere un potenziale crack come Capanni che sta facendo vedere che le sue referenze non erano casuali ed un atteggiamento, dopo il gol subito, lodevole perché si è saputo coniugare il raziocinio alla necessità di, almeno, riequilibrare il risultato.

"Tutto sommato sono soddisfatto – ha detto il presidente Daniele Maria Angelini – perché quando subisci un gol dopo un’ora è normale che si abbia il timore che si possa concretizzare il peggio. Invece abbiamo reagito bene, non dimenticando che siamo andati in svantaggio su una punizione inesistente e la nostra barriera non è stata impeccabile sulla traiettoria. Penso comunque che a medio termine ci toglieremo delle soddisfazioni".

Non si smette un attimo di parlare di mercato e della imprescindibile necessità di un rinforzo e lei non ha fatto mistero di avere un desiderio che per la verità adesso assomiglia ad un sogno: "Ricordo un’intervista di qualche tempo fa del nostro Patron Adolfo Guzzini che definiva Sbaffo il nostro Gigi Riva. Ora è un giocatore della Samb ma a Recanati ha lasciato una grandissima impronta. Restiamo però concentrati sul presente e sull’obiettivo di far avvicinare ulteriormente il pubblico alla squadra. Domenica sinceramente ero un po’ deluso vedendo all’inizio gli spalti semi vuoti poi lo stadio si è riempito e la cosa mi ha fatto piacere".

Obiettivi di classifica invece? "Stiamo calmi e la speranza è quella di fare un campionato senza troppi patemi. Intanto credo che siamo riusciti, con un budget normale a costruire comunque una compagine competitiva. I sogni sono un’altra cosa e noi invece dobbiamo stare con i piedi per terra". Anche perché incombe la trasferta sul campo di L’Aquila domani con fischio d’inizio alle 18, ospiti quindi di una indiscussa big del girone (botteghino del Gran Sasso che resterà chiuso). Per tutti comunque un grande stimolo, di fronte a giocatori che sono un lusso per la categoria.