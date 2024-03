Big match ai “Marmi“ Carrarese, esame Cesena Calabro: "Affronteremo la capolista a viso aperto" Confronto importante per misurare il percorso di crescita degli azzurri

Ci siamo. E’ la serata tanto attesa allo stadio dei Marmi dove arriva l’incontrastata capolista Cesena. "Affrontiamo la squadra che sta letteralmente ammazzando il campionato – preannuncia il tecnico Antonio Calabro – e bisogna dare merito a Toscano per aver portato avanti un progetto iniziato l’anno scorso. Gli stimoli sono a mille ma devono essere tali contro ogni avversario se vogliamo fare qualcosa d’importante".

Per il mister pugliese questo match racchiude più significati. "I tre punti contano ma la cosa più importante per me è affrontare questa partita andando a vedere cosa c’è dall’altra parte ovvero affrontarla a viso aperto per dare ancora più convinzione al nostro percorso e rafforzare le nostre idee e il nostro lavoro, prendere ancora più autostima della nostra forza. Dovessimo vincere, poi, la dedica sarebbe per quei 42 tifosi presenti a Pineto. Per noi è stata una trasferta lunga e faticosa ma poi ci siamo fermati lì a dormire mentre immagino i sacrifici di quei ragazzi che si sono rimessi subito in macchina".

Il Cesena arriva a pochi giorni dal match col Pineto senza la possibilità in casa Carrarese di recuperare nessuno dei tanti assenti. "Il calendario non ci è favorevole perché in una settimana affrontiamo le due trasferte forse più lunghe del campionato e in mezzo troviamo la capolista ma dobbiamo accettarlo senza trovare alibi. Dobbiamo essere più forti delle avversità e cercare le soluzioni che non sono sempre tattiche o fisiche ma anche di animo".

A Calabro viene chiesto di fare un passo indietro parlando del gol annullato a Capello in Abruzzo. "Era regolare perché tenuto in gioco dal giocatore che contrasta il colpo di testa in prima battuta. Le avversità anche nelle decisioni arbitrali sono cose che capitano e anche queste vanno affrontate".