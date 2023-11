Big-match allo "Zecchini». Il Grifone sfida la Pianese

"E’ la partita che vale qualcosa di più dei tre punti, una partita che potrebbe dare una svolta al campionato. Quindi nessun alchimia, nessun tatticismo nell’affrontarla: è la partita". L’allenatore Vitaliano Bonuccelli inquadra così il big-match che oggi con inizio alle 14,30 vedrà il Grosseto (24 punti) ospitare la capolista Pianese (31). "Noi abbiamo preparato bene la gara – prosegue Bonuccelli ex di turno –. I ragazzi sono sereni e per contrastare la capolista che ha 10 vittorie all’attivo bisogna mettere in campo coraggio, qualità e intensità. Soprattutto però ci vuole equilibrio e dovremo essere noi ad indirizzare la partita contro un avversario che in qualsiasi momento ci può mettere in difficoltà". Poi l’appello ai suoi. "Bisogna vincere e non voglio pensare ad altri risultati. Noi proporremmo il nostro gioco offensivo alla ricerca della profondità cercando di aggredire alto gli avversari che rispettiamo, ma che non temiamo perchè anche noi abbiamo i mezzi per vincere questa gara". Arbitro Alessandro Recchia di Brindisi. I convocati: Arcuri, Bensaja, Bruni, Carannante, Chilà, Cretella, Gianassi, Giuliani, Giustarini, Grasso,Guadalupo, Macchi, Marzierli, Raffaelli, Riccobono, Rinaldini, Rotondo, Sabelli, Saio, Schiaroli. Tra questi anche il nuovo arrivato Grasso, centrocampista, esterno destro offensivo, classe 2004, nativo di La Spezia e proveniente dal Crema.