Big match Modigliana-Savio. Faenza non vuole fermarsi

Non ci sono anticipi in Prima, visto il turno infrasettimanale ma domani si annuncia una giornata ricca di gare interessanti. Nel girone G, la capolista Savio – dopo l’imprevisto pari di mercoledì – sarà impegnata al "Cimatti" di Modigliana contro i locali nel big match di giornata, visto che si affrontano prima e quarta in classifica. Può approfittarne la Pianta, in campo in casa contro il Savarna. Trasferta vitale per il Frugesport, in piena corsa playoff – e forse primato – contro la Polisportiva 2000, bravissima in settimana a stoppare il Savio. A Fusignano, andrà in scena il derby di fondo classifica tra i locali del Real e il Santagata Sport: rispettivamente ultima e penultima in classifica. Impegno non facile anche per l’Azzurra Romagna, nello scontro diretto di Santa Sofia. Nel girone E sta migliorando la classifica della Virtus Faenza, dopo gli ultimi successi: ora i biancoverdi sono al 5° posto assieme al Sesto Imolese, trascinati dal capocannoniere del girone, Gamberi, già in gol 7 volte come Bartoli dello United Montefredente e di Fall Balla del Tozzona Pedagna.

Domani i faentini sperano di incrementare il loro bottino: sono chiamati all’impegno col Porretta, ultimo in classifica, ancora senza vittorie. Programma Prima Categoria 9ª giornata (ore 14,30). Girone G: Pol. 2000-Frugesport, Edelweiss-Meldola (ore 15), F. Ghiaia-Carpena, Modigliana-Savio, Pianta-Savarna, R. Fusignano-Santagata Sport, S. Vittore-Sp. Predappio, S. Sofia-A. Romagna. Classifica: Savio 19; Pianta 18; S. Vittore 16; Modigliana, Frugesport 15; Carpena 14; Edelweiss 13; Meldola, Sp. Predappio 12; Savarna 11; S. Sofia 8; Pol. 2000 7; A. Romagna, Santagata Sport, F. Ghiaia 5; R. Fusignano 4. Girone E: Dozzese-Basca, La Dozza-C. del Rio, C. S. Pietro-T. Pedagna, Petroniano-S. Benedetto, Pontevecchio-S. Imolese (Stadio Comunale, Ozzano Emilia), Porretta-Virtus Faenza, R. Casalecchio-Valsetta, Utd. Montefredente-Ceretolese. Classifica: S. Benedetto 22; Petroniano 20; La Dozza 16; T. Pedagna 15; Basca, Sesto Imolese, Virtus Faenza 12; Valsetta 11; Ceretolese 10; Dozzese, Pontevecchio 9; R. Casalecchio 8; C. S. Pietro 7; Utd. Montefredente, C. del Rio 6; Porretta 2.

u.b.