Big match Ravenna, i numeri della supersfida

Ravenna-Arezzo di domenica pomeriggio al Benelli è la prima super sfida del calendario. Sfida, peraltro, da ‘sold out’ dopo due ore di prevendita. Le prime due della classe – in vetta con 24 punti – si affrontano, puntano alla leadership solitaria. Spettatrice interessatissima è l’Ascoli, considerata tra l’altro la candidata n.1 alla promozione, che insegue a -1. I marchigiani, sei vittorie di fila, miglior attacco e miglior difesa con solo un gol al passivo, meditano il sorpasso, giocando lunedì sera a Carpi, col risultato delle rivali già acquisito. Lo scontro diretto del Benelli non sarà decisivo, ma...converrebbe sempre vincerlo.

La stretta attualità di campo dice che mister Marchionni non ha problemi di formazione, dovendo rinunciare al solo Di Marco, fuori ormai da quasi un mese per l’infortunio alla caviglia. L’undici titolare pare ormai consolidato, benché le alternative di assoluto valore, in tutti i ruoli, non manchino. Anche mister Bucchi ha ormai reso standard il proprio 4-3-3.

Rispetto all’ultima gara – vittoria casalinga contro il Gubbio – il tecnico dell’Arezzo potrà disporre del trequartista Pattarello, al rientro dopo un turno di squalifica. Quanto al ruolino di marcia, che dà il termometro dello stato di forma, il percorso delle due rivali è pressoché sovrapponibile (8 vittorie e una sconfitta). Il Ravenna ha perso il derby esterno col Forlì alla seconda giornata, poi ha inanellato una serie (aperta) di 7 vittorie consecutive. L’Arezzo invece, abbastanza inaspettatamente, ha inciampato alla quinta giornata, perdendo in casa 0-1 contro la matricola Guidonia.

Per i toscani dunque, la serie (anche in questo caso, aperta) di vittorie consecutive, è arrivata a quota 4. Sul fronte realizzativo, i 19 gol del Ravenna, valgono il 2° miglior attacco dietro a quello dell’Ascoli. Non traggano in inganno le 6 reti della mezzala Tenkorang, capocannoniere del girone B e abilissimo negli inserimenti, perché alle sue spalle tutti gli attaccanti finora impiegati con costanza, sono andati a rete, da Spini (4) a Luciani (3), fino a Motti (3). L’Arezzo, dal canto proprio, ha in Tavernelli (4), Pattarello (3) e il lusitano Varela (3), gli elementi più prolifici.

Al capitolo ‘ex’, la voce principale è quella di Jack Venturi. Il trentatreenne portiere manfredo è infatti considerato uno dei miglior interpreti del ruolo in questa categoria. Con la maglia del Ravenna vanta tre stagioni da protagonista, dal 2016 al 2019 (promozione in C al primo tentativo e playoff). Reggiana, anche in serie B, Casertana e Gubbio, sono state le tappe successive, prima di un ritorno di fiamma, la scorsa estate, vanificato dalle lungaggini per l’ufficializzazione del ripescaggio in C. Gli altri ex sono il mediano ghanese Mawuli, che gioca titolare, e il play Meli, lo scorso anno alla Juve Stabia in B.