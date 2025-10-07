Bigica trascina il Camaiore. Seravezza, manca il bomber

Il derby versiliese di Serie D va in archivio lasciando il bell’impatto visivo del rinnovato manto del Comunale di Camaiore, 3 punti d’oro per classifica e morale ai bluamaranto di Cristiani e qualche strascico in casa Seravezza dopo le dichiarazioni del presidente Vannucci indirizzate al proprio allenatore Masitto, che tuttavia da uomo intelligente e di campo è parso assorbirle/incassarle bene. Tanto poi, come sempre nel calcio, saranno le prestazioni e soprattutto i risultati delle prossime domeniche a cancellare o acuire tutto.

Qui Camaiore. Grande con le grandi si conferma questo Camaiore (gli 8 punti li ha fatti con le big Prato, Foligno, Grosseto e Seravezza) che ora è atteso da 5 scontri diretti-salvezza con Trestina, Montevarchi, Orvietana, Cannara e Scandicci in cui non dovrà sbagliare approccio e atteggiamento. I migliori dei bluamaranto nel derby sono stati Accorsini dietro e Bigica in mezzo al campo. Proprio il figlio d’arte (già al 2° gol in questo avvio di campionato) racconta la magnifica domenica passata: "Il gol che ha sbloccato il derby col Seravezza è stato bello... e ogni tanto mi viene fuori nelle partite importanti. Ne feci uno simile anche in Aglianese-Prato un paio di anni fa. Siamo stati tutti molto bravi a soffrire, facendo la partita giusta che andava fatta contro un avversario così forte nel palleggio. Io sono un centrocampista cui piace giocare il pallone e ad un certo punto della ripresa mi sono alzato più da mezz’ala destra lasciando Grilli, che conosco bene avendoci già giocato insieme in passato ad Agliana, più basso davanti alla difesa. Nei primi tempi purtroppo come squadra stiamo facendo un po’ di fatica ad imporci come vorremmo. Ma abbiamo dimostrato che se restiamo in partita poi alla lunga veniamo fuori. Non si molla mai fino in fondo".

Qui Seravezza. Nessun dramma da fare dopo una sconfitta per una squadra che è comunque sempre a -1 dalla vetta. Però va risolto il problema degli attaccanti che non segnano. Ed al presidente Vannucci, che sa di calcio, non sono piaciute alcune cose: "Nel primo tempo abbiamo regalato un uomo, mandando un difensore a marcare Grilli che è un buon giocatore sì... ma non è Pirlo. L’atteggiamento è stato da spocchiosi. Io voglio una squadra propositiva. Dobbiamo ritrovare quello spirito garibaldino che ci ha sempre contraddistinti. E spero proprio che Lepri inizi a giocare di più. Davanti ci manca qualcosa".

Simone Ferro