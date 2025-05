Biglietteria chiusa per i tifosi terranuovesi: misure di sicurezza per Sangiovannese-Terranuova Traiana

TERRANUOVA

Biglietteria del Fedini chiusa per i tifosi terranuovesi. È quanto emerso dal tavolo tecnico che si è riunito ieri mattina nell’ufficio di gabinetto della questura di Arezzo, che ha indicato inoltre tutti i provvedimenti relativi alla gestione dell’ordine pubblico adottati in vista della partita tra Sangiovannese e Terranuova Traiana in programma domani alle 15. Il sodalizio biancorosso ha così attivato la prevendita dei tagliandi, disponibili nei locali della segreteria del club in piazza Coralli già da ieri. Nella giornata odierna sarà invece possibile acquistarli dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, sempre recandosi alla sede adiacente al pallaio. Il costo del biglietto per il settore curva sud sarà pari a 10 euro, mentre gli atleti Under 14 del settore giovanile del Terranuova Traiana in divisa di rappresentanza potranno accedere gratuitamente esclusivamente nel settore ospiti. "Invitiamo i tifosi – si legge in una nota diffusa dal club biancorosso – a non recarsi allo stadio sprovvisti di biglietto, a presentarsi con congruo margine di tempo sull’inizio della gara in previsione della probabile alta affluenza, al fine di agevolare il regolare afflusso e i relativi previsti controlli da parte dei preposti. Potranno accedere al settore riservato agli ospiti solo i possessori del biglietto acquistato in prevendita". Le biglietterie "Tribuna centrale" e "Gradinata" saranno aperte domani solo ed esclusivamente per i tifosi locali. Modifiche anche alla viabilità per l’accesso all’impianto di piazza Casprini. I tifosi del Terranuova Traiana potranno parcheggiare lungo il tratto urbano della ex Sr 69 tra il ponte Ipazia e lo stadio comunale.

Per garantire la sicurezza verrà chiuso al traffico il tratto tra la rotatoria di ponte Ipazia e la rotatoria di Sant’Andrea e sarà attivo il divieto di transito e sosta per tutti i veicoli. Tutto pronto, dunque, per l’ultima di campionato che ha già il sapore di un play-out anticipato. Entrambe le valdarnesi, se il Figline dovesse prevalere sul Livorno, sono obbligate a conquistare tutta la posta in palio per ottenere la sicurezza degli spareggi.

Francesco Tozzi