Biglietteria. Oggi parte la prevendita per Cesena-Torres

Oggi parte la prevendita per Cesena-Torres, match del 18° turno di campionato in programma domenica alle 14 ll’Orogel Stadium Dino Manuzzi (in diretta su Sky in streaming su Now).

I biglietti per assistere alla gara potranno essere acquistati presso i punti vendita del circuito Vivaticket e al Coordinamento Clubs Cesena (da oggi a sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, domenica dalle 9 alle 12.30). Inoltre l’acquisto in prevendita può avvenire anche on line sul sito vivaticket.it.

Questi i prezzi (ridotto solo per: donne, over 65, invalidi oltre il 50% e militari, l’ingresso gratuito fino a tre anni non compiuti in vendita solo al Coordinamento e presso le biglietterie dello stadio il giorno di gara. Per questa partita si prevede il rilascio di biglietti nominativi gratuiti ai minori di 14 anni accompagnati da un genitore (o da un parente fino al quarto grado) pagante, nella misura massima di un minore per ciascun maggiorenne.