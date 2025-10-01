Biglietti e trasferta. Fino a venerdì attiva la prevendita del settore ospiti

E’ attiva la prevendita per la partita Follonica Gavorrano-Siena in programma, valida la sesta giornata del campionato di Serie D, girone E, in programma domenica alle 15 allo stadio Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano. I tifosi bianconeri intenzionati a seguire la squadra di Bellazzini in Maremma, potranno acquistare il tagliando, per il settore ospiti, fino alle 19 di venerdì. Dallo stesso orario sarà invece possibile acquistare i biglietti soltanto per gli altri settori. A Siena, i punti vendita autorizzati al rilascio dei tagliandi sono la tabaccheria Il Chiasso Largo, in via Rinaldini, 6 (che però sarà chiusa per ferie dal 3 al 5 ottobre) e la Mcm Elettronica, in via Marzi 6-8. E’ attiva anche la vendita on-line, sul sito: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/follonica-gavorrano-siena. Sarà possibile mostrare il biglietto direttamente all’ingresso dal cellulare, o stampato. Non è necessaria alcuna spedizione con corriere espresso. Quella al Malservisi-Matteini è la terza trasferta stagionale della Robur, dopo le gare disputate sul campo dell’Orvietana (0-2) e dello Scandicci (1-1).