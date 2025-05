Biglietti esauriti in 90 minuti per i tifosi del Rimini al Benelli di Pesaro

Vista la richiesta non ne sarebbero bastati neanche il doppio. Perché i 588 biglietti del settore ospiti dello stadio ’Benelli’ di Pesaro a disposizione dei tifosi del Rimini per il primo round dei playoff di domani sera, sono stati bruciati in appena 90 minuti. Nemmeno due ore di prevendita. Poi il cartello sold out che ha evidentemente scontentato in più e premiato i più veloci nell’acquisto. Nessuna possibilità, questa volta a differenza della gara di Coppa Italia con la Giana Erminio, di avere qualche tagliando in più all’ultimo minuto. Ma l’assalto ai botteghini c’è stato anche a Pesaro. Tutto esaurito. La prevendita nelle Marche era partita per "sbaglio" giovedì, quando si era aperta una finestra sul circuito online che ha fatto in tempo a mettere in vendita 400 biglietti bruciati in pochi minuti, giusto il tempo per rendersi conto che bisognava aspettare la riunione del Gos. Poi alla ’reale’ apertura della prevendita in nemmeno tre ore bruciati i 3500 biglietti a disposizione, 588 dei quali, appunto, a disposizione dei tifosi del Rimini. E saranno almeno altrettanti quelli che domani non potranno essere al ’Benelli’ e avrebbero voluto esserci. Insomma, un modo per dire che lo stadio pesarese in fin dei conti è anche peggio del vecchio ’Romeo Neri’. Almeno in termini di capienza. Un vero peccato perché la cornice di pubblico, nel derby dei derby in versione playoff, sarebbe potuta essere davvero incredibile. Agli scontenti, quelli che al botteghino ci sono arrivati quando era già apparsa la scritta sold out, non resta che godersi lo spettacolo alla tv e aspettare la partita di ritorno. Allora sì che ci saranno abbastanza biglietti per tutti. Per i riminesi che sicuramente riempiranno il ’Neri’, ma anche per i pesaresi considerando che lo stadio di Piazzale del Popolo può contenere oltre mille tifosi ospiti. Un vero lusso rispetto ai poco più di 500 che domani si potranno mettere la sciarpa al collo e raggiungere Pesaro.