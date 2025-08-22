Biglietti. I tifosi: "Prezzi troppo alti»

Dopo aver lanciato la campagna abbonamenti della discordia, ieri il Rimini ha annunciato anche i prezzi dei biglietti per una singola partita al ’Romeo Neri’. E anche in questo caso i prezzi sono stati presi di mira dai tifosi. "C’è anche la consumazione per 13 euro in curva?", ironizza qualcuno sui social. A ieri, comunque, pare che i tagliandi non fossero ancora a disposizione sul circuito di vendita dei ticket. Magari lo saranno oggi, oppure no. Impossibile saperlo considerando che la sede biancorossa è praticamente deserta e la comunicazione pare l’ultimo dei problemi (tanti) del club di Giusy Anna Scarcella. Chissà se la numero uno della Building Company domani sera sarà al ’Neri’ per il debutto della squadra di pallone che ha acquistato (?) appena qualche settimana fa. C’è da credere di no considerando che da settimane la Scarcella ha fatto perdere le proprie tracce. Starà lavorando in silenzio per costruire un grande Rimini? Sarebbe bello poterci credere, ma le premesse dell’ultimo mese suggeriscono tutt’altro. Purtroppo.