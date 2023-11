Biglietti per PESCARA. Oggi dalle 15 tagliandi per sabato

Da oggi alle 15 parte la vendita dei tagliandi per la gara Pescara-Cesena, in programma sabato alle 20.45 allo stadio Adriatico “G. Cornacchia” di Pescara (in diretta su Sky e in streaming su Now e inoltre verrà trasmessa su Teleromagna sul canale 14).

Per i biglietti è prevista un’unica fascia di prezzo a 11 euro (con i diritti di prevendita). Per i residenti di Forlì-Cesena è possibile acquistare i biglietti solo nel settore ospite riservato ai tifosi bianconeri. I tagliandi potranno essere acquistati fino alle 19 di domani sul sito vivaticket.it e al Coordinamento (orari: oggi 15-19, venerdì 9-12.30 e 15-19 e sabato 9-12.30).