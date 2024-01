Biglietti. Vendita al via solo sul sito della Juve

Mentre tutto intorno parla di trattative, contratti e trasferimenti, mister Troise prova a chiudere la porta dello spogliatoio facendo concentrare i suoi soltanto sulla gara che il Rimini giocherà sabato al ’Moccagatta’ di Alessandria contro la Juventus Next Gen (inizio alle 16.15). Senza Morra squalificato mister Troise dovrà rivedere i piani in attacco. C’è da credere che ci sarà ancora una volta spazio per Ubaldi, magari insieme a Cernigoi. E naturalmente in compagnia di Lamesta. Recuperato Tofanari, verso il Piemonte non partirà Delcarro infortunato.

Match, quello contro la Juve Next Gen, sul quale si concentrano anche i tifosi biancorossi che possono già mettere in tasca il biglietto di ingresso allo stadio. Che si può acquistare esclusivamente online sul sito www.tickets.juventus.com. I prezzi: tribuna centrale e laterale 10 euro, curva sud ospiti 10 euro. Donne, under 20 e over 60 5 euro.