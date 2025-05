Bilancio di fine stagione e prospettive future per il Pontelagoscuro

Volatona di fine stagione, tra tanti impegni. Ma, visti i tempi, anche occasione per tracciare un bilancio dell’annata e gettare un occhio al futuro in casa Pontelagoscuro. Andrea Siciliano, coordinatore generale del settore giovanile del Pontelagoscuro, fa il punto in casa biancazzurra:

"Siamo reduci dal Torneo di Lignano, affrontato in varie categorie, dall’Under 12 all’Under 16/17 passando da Under 14 e 15. Una manifestazione che sui vari fronti ci ha visti cogliere buoni piazzamenti ma soprattutto vivere un bel confronto con tante realtà distanti dalle nostre zone. Un’esperienza alla quale tengo, e non posso che rivolgere i miei complimenti, e quelli della società, a tecnici e ragazzi. Inoltre, abbiamo partecipato al Torneo di Cervia, chiuso da pochi giorni con le nostre squadre Under 16 e Under 14 dei mister Savelli e Biani, che si sono entrambe piazzate al secondo posto tenendo alti i nostri colori. Da notare che i 2009 sono stati battuti in finale dall’Acli San Luca solo ai rigori. Infine, abbiamo appena iniziato, nella manifestazione che ospitiamo nei nostri impianti, il torneo riservato all’attività di base, quindi a Piccoli Amici e Primi Calci 2017 e 2016 ma anche Esordienti e Pulcini, un appuntamento che proseguirà fino a giugno".

C’è poi un... Ponte tra ciò che è stato quest’anno e la prossima stagione: "Ci eravamo prefissati tanti progetti – sottolinea Siciliano – e direi che tante cose le abbiamo sistemate ed altre restano in cantiere. In sintesi, lo definirei un anno di assestamento, in vista di alcuni cambiamenti e di un traguardo ben preciso: un’ulteriore crescita".

Il dettaglio, in tal senso: "In società abbiamo ritenuto di far entrare due responsabili tecnici, uno per l’attività agonistica ed un altro per quella di base. Per quanto riguarda quest’ultimo settore, la mia richiesta sarà finalizzata principalmente alla realizzazione di un modello educativo-formativo-sportivo che si affermi attraverso una filosofia calcistica data da una programmazione per il raggiungimento degli obiettivi. Ma prima e più di tutto ciò sarà importante il lato educativo, sia fuori che dentro il campo".