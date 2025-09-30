Bilancio positivo. "Dal Montefano una prestazione impeccabile»

La bella prestazione contro il quotato Urbania assicura tre punti al Montefano che in questo modo dà un calcio alle precedenti due partite in cui la formazione viola ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato. "Sono contento per una prestazione - dice Lorenzo Bilò, allenatore del Montefano - quasi perfetta. Nel primo tempo siamo partiti molto bene, poi l’Urbania ha alzato la pressione e non siamo stati bravi a leggere quella fase. Nella ripresa i ragazzi sono stati impeccabili sotto ogni aspetto, abbiamo vinto i vari duelli e siamo stati bravi anche nella fase di non possesso. Alla fine è arrivata una vittoria che un po’ ci ripaga di due partite sfortunate". Il Montefano ha affrontato il match senza Ferretti e Bambozzi, due assenze pesanti che alla fine sono passate inosservate per merito della squadra. "La società - osserva Bilò - mi ha messo a disposizione un organico forte che ha ampi margini di miglioramento, magari ci sono gare in cui si concedono agli avversari dei dettagli, ma nonostante le assenze abbiamo cercato di impostare una gara differente con maggiore equilibrio e fisicità impiegando giocatori di gamba per contrastare gli avversari sulla prima pressione" Adesso il Montefano dovrà prepararsi alla difficile trasferta a Urbino dove dovrà confermare quanto di nuovo visto ieri.