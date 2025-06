Bilancio positivo per il progetto Figc: Vaselli Valentino elogia club e giovani calciatori

Tempo di bilanci di fine stagione per il responsabile tecnico territoriale della Figc Vaselli Valentino (nella foto qui accanto) al termine di una annata sportiva importante per i frutti raccolti grazie alla collaborazione con i tanti club coinvolti. "Prima di tutto credo sia opportuno fare un enorme ringraziamento alle società – dice Vaselli -. Stiamo attraversando una fase – spiega – in cui i club professionistici e quelli dilettanti dovranno ancora di più amalgamarsi per cercare di curare sotto ogni aspetto la crescita di ogni singolo calciatore. C’è bisogno di un ulteriore sforzo da parte di tutti".

Quest’anno il progetto di metodologia nazionale ha interagito in aula e sul campo con Fiorentina, Empoli, Siena CF, Poggibonsese, San Gimignano, Valentino Mazzola, Poliziana, Sinalunghese e Asta Taverne. "Ha visto la conclusione un percorso denso di attività. L’area di sviluppo territoriale di Siena ha dato vita a due bellissimi ed emozionanti eventi per il progetto ‘Evolution Programme’ della Federazione Italiana Giuoco Calcio nel quale per l’occasione è stata protagonista la categoria U13".

Con il responsabile tecnico Vaselli c’erano anche gli istruttori Luca Montagnani e Antonio Raffaele Tozzi. "Lo scorso 20 maggio l’impianto sportivo Bernino di Poggibonsiha visto coinvolte le società San Gimignano, Poggibonsese, Mazzola e Siena CF. Poi è stata la volta di Sinalunghese, Poliziana e Asta Taverne presso l’impianto Ornaldo Satini di Taverne D’Arbia. Circa 130 i ragazzi e le ragazze partecipanti per la categoria con la numerosissima presenza dei genitori al seguito. L’attività si è sviluppata con una prima parte di attivazione congiunta a gruppi misti, a seguire sono state sviluppate delle partite multiple. Il fair play ed i tanti sorrisi sono stati i protagonisti assoluti mentre durante le sfide appassionanti tra i giovani aspiranti calciatori in molti hanno messo in mostra giocate di qualità. I ragazzi e le ragazze hanno dato vita infatti ad allenamenti emozionanti, sviluppati anche con temi specifici per ampliare la conoscenza del gioco".

Tecnica, tattica, disciplina ma soprattutto valori. "Esatto – conclude Vaselli – come l’inclusione, l’ascolto, la curiosità, l’apprendimento in ambiente sereno e l’importanza della comunicazione: tutti insieme sono aspetti centrali per lo sviluppo del talento".

Guido De Leo