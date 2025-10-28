Bilò sulla vittoria contro l’Osimana. "Montefano bravo in difesa e a sfruttare le occasioni»

"La chiave della partita è nella capacità di vincere i duelli, magari in fase di possesso palla non abbiamo fatto la solita gara anche per merito di un’Osimana aggressiva". Lorenzo Bilò, allenatore del Montefano, si gode la vittoria sull’Osimana, una formazione capace di sviluppare un gioco in verticale. "Grande merito – aggiunge – alla organizzazione difensiva perché abbiamo concesso davvero poco agli avversari". Sono gare in cui la qualità del singolo può fare la differenza. "La partita è stata risolta da un paio di giocate di Palmucci che ha dimostrato indubbie qualità, da lui però mi aspetto ancora più continuità". È un Montefano alle prese anche con alcune assenze. "A quelle di Bonacci e Rombini – spiega il tecnico – si sono aggiunti Fossi e Frulla. Non è proprio un momento fortunato sotto questo aspetto, ma siamo sereni perché chi è entrato ha fatto la differenza". Però c’è un Ferretti in crescita dopo un momento in cui è stato costretto a restare fuori dal campo. "Sta recuperando da un periodo di stop, l’ho visto in crescita e per noi è un giocatore molto importante". I tre punti hanno fatto bene alla classifica. "Era ciò che serviva – conclude Bilò – perché eravamo in zona playout, era un’occasione per mettere in cascina dei punti".