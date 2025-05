Blacks Faenza: infortuni e sfide della stagione 2023 in Serie B

Guardare al futuro sperando che la sfortuna possa restare lontana da Faenza. I Blacks stanno già programmando la nuova stagione e fissando gli obiettivi, facendo tesoro di quanto accaduto nei mesi scorsi. La data chiave è stata il 15 gennaio ovvero il giorno dell’infortunio di Poletti che lo ha tenuto fuori due mesi. Da quel momento è iniziata una vera maledizione legata agli infortuni che ha colpito anche Cavallero, Magagnoli e i giovani Naccari e Ndiaye (entrambi costretti a terminare in anticipo il campionato), costringendo i ‘superstiti’ a giocare più minuti del dovuto. Una situazione che sommata ai tanti impegni ravvicinati di un calendario fitto, hanno portato la squadra ad arrivare senza energie a fine campionato e a non chiudere la stagione regolare nelle prime sei, piazzamento che sarebbe valso la qualificazione diretta ai playoff e che avrebbe meritato, visto che l’ha occupata dalla prima alla penultima giornata.

"La stagione è stata molto positiva nella prima parte e meno nella seconda – sottolinea il direttore sportivo Andrea Baccarini -e questo non ci ha permesso di avere un accoppiamento playoff più morbido e di evitare Roseto. È anche vero però che i valori del girone B sono più alti e basta vedere la fatica che stanno facendo le squadre del nostro girone nei quarti di finale, con San Vendemiano, seconda, che è uscita contro la settima. Sicuramente non siamo stati fortunati, perché in estate abbiamo scelto di non costruire un roster lungo nei senior volendo valorizzare i nostri giovani Naccari e Ndiaye che purtroppo hanno avuto dei gravi infortuni e sono stati costretti a terminare la stagione in anticipo.

È chiaro che poi l’organico, soprattutto dopo la chiusura del mercato, fosse davvero ridotto ai minimi termini e per un mese abbiamo dovuto fare i salti mortali, situazione che ci ha fatti arrivare stanchi playoff. Questa stagione ci ha comunque fatto disputare il decimo campionato di serie B consecutivo e i playoff per l’ottava volta (i Raggisolaris non li hanno giocati soltanto al debutto in B e nella stagione del Covid interrotta a marzo; ndr) ed è un traguardo importante dal quale ripartire per pianificare la prossima stagione".

